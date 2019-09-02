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Ekrem İmamoğlu hediye etmişti, PKK'lı teröristlere övgüler yağdırmış

İmamoğlu’nun Diyarbakır’da Atatürk portresi hediye ettiği HDP’li başkan Keziban Yılmaz’ın, PKK’lı teröristleri kahraman gibi gösterdiği ortaya çıktı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
Ekrem İmamoğlu hediye etmişti, PKK'lı teröristlere övgüler yağdırmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK’ya destek verdikleri için 19 Ağustos’ta görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına destek için önceki gün Diyarbakır’a gitti. PKK destekçisi başkanlarla ‘birlik beraberlik’ pozları veren ve belediyelere kayyum atanmasını eleştiren İmamoğlu, böylece 23 Haziran’ın diyetini ödemiş oldu. İmamoğlu ardından Diyarbakır’ın HDP’li Kayapınar ilçesi Belediye Başkanı Keziban Yılmaz’a Atatürk tablosu hediye etti.   
 
PKK’LILARA ÖVGÜLER YAĞDIRDI 
 
Keziban Yılmaz’ın, sosyal medyadan PKK’lı teröristleri kahraman gibi gösterdiği ortaya çıktı. Terör destekçisi Yılmaz’ın Twitter hesabından paylaştığı bir teröristin fotoğrafına, “Fiziken nerede olursan ol, yüreğimize nakşettiğin o cesur gülüşün hep bizimle yaşayacak” açıklaması yazdığı görüldü. 


Keziban Yılmaz’ın öldürülen teröristlerin ardından yaktığı ağıtlar ve onları adeta kahramanlaştıran mesajları, CHP’lileri ayağa kaldırdı. İmamoğlu’nun Atatürk’ü kirli siyasetine malzeme yapmasına isyan eden CHP’liler tepkilerini, “PKK’ya ve destekçilerine neden sahip çıkıyorsun” sözleriyle ortaya koydu.  
 


İMAMOĞLU’NA ÖFKE BÜYÜK 
 
Birçok sosyal medya kullanıcısı da Atatürk’e yapılan büyük saygısızlığa öfkelendi. Kullanıcılar, Twitter’dan “Yakında CHP bayrağını sarı, kırmızı, yeşil renklerinde görebiliriz”, “Yahu oraya gidiyorsun madem neden Atatürk portresi götürüyorsun? Madem Atatürk portresi hediye edeceksin neden ona küfredenlere veriyorsun” gibi paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi.
 
Keziban Yılmaz’ın adı daha önce çalışanlarına yaptığı baskı ve tehditlerle gündeme gelmişti. PKK destekçisi Yılmaz, Kayapınar Belediyesi’ne bağlı Kültür Merkezi Bilgi Evi’ne kayyum döneminde alınan üniversite mezunu kadın çalışanları “işten atarız” tehdidiyle çöp toplamakla görevlendirmişti. 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. atatürk portresi
  4. HDP
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  6. keziban yılmaz
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