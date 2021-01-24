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Spor Ekrem İmamoğlu Galatasaray’a ne kadar yardım yaptı?
Spor

Ekrem İmamoğlu Galatasaray’a ne kadar yardım yaptı?

Ekrem İmamoğlu Galatasaray’a ne kadar bağış yaptı? Galatasaray Spor Kulübü, Aslan Gibi Sponsor kampanyası başlattı. Kampanyaya Galatasaray taraftarlarının yoğun desteği sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Galatasaray’ın bağış kampanyasına burnunu sokması, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Peki Ekrem İmamoğlu Galatasaray’a ne kadar yardım yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:36:00 - 2021-01-24 14:37:32
Ekrem İmamoğlu Galatasaray’a ne kadar yardım yaptı?

Galatasaray Spor Kulübü’ne bağış yaparak destek olmak isteyen taraftarlar takımları için belirtilen hesap numaralarına bağışta bulunmaya devam ediyor. Galatasaray’a bağışta bulunmak isteyenler ayrıca SMS üzerinden de yardım yapabilmekte. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın bağış kampanyasına destek oldu. Dekontun yer aldığı bir görsel sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'na Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Yaptığı bağışın dekontunu, bağış miktarını gizleyerek paylaşan İmamoğlu, “İstanbul'umuzun güzide kulübü Galatasaray'ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum. Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum” dedi. Ekrem İmamoğlu daha önce de Beşiktaş’ın düzenlediği kampanyaya 20 TL SMS yoluyla bağış yapmıştı.

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