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Gündem Ekrem İmamoğlu fırça mı attı? Sözcü özür dileye dileye bir hal oldu
Gündem

Ekrem İmamoğlu fırça mı attı? Sözcü özür dileye dileye bir hal oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-10 11:28:00 -
Ekrem İmamoğlu fırça mı attı? Sözcü özür dileye dileye bir hal oldu

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin başına geldikten sonra paraları akıttığı Sözcü gazetesinin kendisi hakkındaki haberini yalanlattı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından göreve gelen CHP’li belediye başkanları, belediyelerdeki liyakatsiz atamalarda gündemde geniş yer edindi. Özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey’in, “Gençler işsiz mi kalsın?” diyerek yeğeni ve baldızını göreve getirmesi, CHP’liler içinde bile büyük rahatsızlığa neden oldu. 

Bozbey’in skandal atamaları gündemdeyken, Sözcü, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde İmamoğlu’nun Bozbey’e tepki gösterdiği ve akraba kayırmacılığına karşı çıktığı ileri sürüldü. Ancak İmamoğlu da belediyede yakınlarını istihdam etmesiyle tanınıyordu. 

Tekzip yayınlandı 

Bugün Sözcü, dünkü haber hakkında tekzip yayınlayarak özür diledi. İmamoğlu’nun 2019’da göreve geldikten sonra “reklam vererek” paraları akıttığı Sözcü, İmamoğlu’nun eski açıklamalarını yeni gibi lanse ettiklerini itiraf etti, yalan haber yaptıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Özellikle Kılıçdaroğlu’nun 2023’teki adaylığı sürecinde İmamoğlu ile büyük gerilim yaşayan Sözcü’nün tekzibi, “Ekrem İmamoğlu fırça mı attı?” yorumlarını beraberinde getirdi.

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Yorumlar

Mehmedim

Yem boruları kesilme korkusu her zaman vardır. Bu korku onlara cehennem azabı gibidir.

kel

bu sözcü gazetesi gazete falan değil. kağıt üzerine yazılan algı muhabbeti.
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