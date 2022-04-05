Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak" tartışmaları tüm şiddetiyle sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi son dönemde bir hayli öne çıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dün akşam, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıları ardına kadar açmasının ardından, Ekrem İmamoğlu'ndan bugün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilk kez geri adım geldi.

CHP 'Kemalciler' ve 'Ekremciler' diye bölündü

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak isteği, Meral Akşener'in de kendisini "İstanbul'un ikinci Fatih'i" ilan etmesinin ardından iyice açığa çıkmış ve bu konuda Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez yönetimiyle karşı karşıya gelmişti. CHP içinde 'Kemalciler' ve 'Ekremciler' olarak bölünme belirginleşmiş, ve Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'sus' talimatı gönderip canlı yayında "aday yapmayacağım" demişti.

"Kemal Kılıçdaroğlu benim de adayımdır"

Son dönemde Meral Akşener'le arasına kara kedi giren Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilk kez canlı yayında geri adım attı. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Ekrem İmamoğlu, 'cumhurbaşkanı adayınız kim?' sorusuna şu cevabı verdi: "Her CHP'linin cumhurbaşkanı adayı partisinin genel başkanıdır, Kemal Kılıçdaroğlu benim de adayımdır."