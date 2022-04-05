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Siyaset Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV canlı yayınında cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Adaylık konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok kızdırdığı bilinen İmamoğlu'nun bu çıkışı, "Genel Başkan'a zeytin dalı uzattı" şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 11:27:00 -
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak" tartışmaları tüm şiddetiyle sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi son dönemde bir hayli öne çıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dün akşam, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıları ardına kadar açmasının ardından, Ekrem İmamoğlu'ndan bugün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilk kez geri adım geldi. 

CHP 'Kemalciler' ve 'Ekremciler' diye bölündü

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak isteği, Meral Akşener'in de kendisini "İstanbul'un ikinci Fatih'i" ilan etmesinin ardından iyice açığa çıkmış ve bu konuda Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez yönetimiyle karşı karşıya gelmişti. CHP içinde 'Kemalciler' ve 'Ekremciler' olarak bölünme belirginleşmiş, ve Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'sus' talimatı gönderip canlı yayında "aday yapmayacağım" demişti.

"Kemal Kılıçdaroğlu benim de adayımdır"

Son dönemde Meral Akşener'le arasına kara kedi giren Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilk kez canlı yayında geri adım attı. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Ekrem İmamoğlu, 'cumhurbaşkanı adayınız kim?' sorusuna şu cevabı verdi: "Her CHP'linin cumhurbaşkanı adayı partisinin genel başkanıdır, Kemal Kılıçdaroğlu benim de adayımdır." 

 

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Yorumlar

Eyman

Kılıçdaroğlu'mu silmek istiyorlar; ama gerçekten de cHp'nin Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmasının başka yolu yok! Yani anlayacağınız küçük enişteyi harcayacaklar.

sukru

O ne hinoğlu hindir o.İstanbulun içine ettiğinin ve milletinde kendisinden bi cacık olmayacağını farkettiğimin bilincinde.Seçilemeyeceğni anladığı an çarketti.Şimdi amacı k,k.yı öne sürüp harcsyıp chp,nin başına geçmeç.K.k.nın maarreme yaptığını yapacak yani.
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