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Medya Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 6 okuna "hanımcılığı" da ekledi
Medya

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 6 okuna "hanımcılığı" da ekledi

Yeniakit Publisher
2023-04-28 11:24:00 -
Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 6 okuna "hanımcılığı" da ekledi

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, memleketi, "Yedi kocalı Hürmüz" sahnesine çevirmeyi vaat eden 6+1 masasının cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin 6 okuna her gün bir ekleme yaptığını belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, memleketi, "Yedi kocalı Hürmüz" sahnesine çevirmeyi vaat eden 6+1 masasının cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin 6 okuna her gün bir ekleme yaptığını belirtti. "Ekrem Bey'in icadı 7. okunu söyleyeyim, 8'i, 9'u siz tahmin edin: Hanımcılık" ifadelerini kullanan Altınok, şunları kaydetti:

"Memleketi, "Yedi kocalı Hürmüz" sahnesine çevirmeyi vaat eden 6+1 masasının cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Ekrem İmamoğlu her gün CHP'nin 6 okuna bir ekleme yapıyor.

Ekrem Bey'in icadı 7. okunu söyleyeyim, 8'i, 9'u siz tahmin edin: Hanımcılık.

Sık sık Cumhuriyet'in ilk dönemlerine gönderme yapan Engin Ardıç'ın gazetede hissedilen yokluğundan mıdır bilmem ama kendimi hayal etmekten alıkoyamıyorum...
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Acaba 1927'de cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik ve milliyetçilik olarak açıkladığı dört ilkeye, dört yıl üzerinde kafa patlattıktan sonra 10-18 Mayıs 1931 tarihlerindeki üçüncü parti kurultayında devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri ekleyen Atatürk, "Atatürkçü" İmamoğlu'nun bu katkısı karşında nasıl bir tepki verirdi?

"Bir şirinlik" olarak mı değerlendirirdi yoksa Ekrem Bey'in HDP'li belediye çalışanlarına reva gördüğü gibi "Çapa yapsın ot yolsun" diye Çemişgezek Belediyesi'ne mi sürerdi?"

 

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Yorumlar

battal

neyi eklersen ekle ekrem iki defa sıçradın bir daha sıçrayamayacaksın önce 14 mayıs sonra belediye seçiminde seni de aplanı da sandığa gömeceğiz.
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