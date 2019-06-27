Ekrem İmamoğlu CHP'den ayrılıp Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkan ancak seçimlerde yenilen Muharrem İnce unutuldu. Muharrem İnce’nin yerine bu aralar 23 Haziran İstabul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu oturdu. Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki dönemlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başına bela olacağını söyleyenler olduğu gibi Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki süreçte Ali babacan liderliğinde kurulması beklenen yeni partiye de katılacağı dile getiriliyor. Yazarımız Abdurrahman Dilipak, önümüzdeki süreçte siyasetin çok seylere gebe olacağını dile getirdi ve “Eğer Babacan bir parti kurarsa, İmamoğlu da oraya geçerse, benim için sürpriz olmaz!” diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak’ın Ekrem İmamoğlu CHP’nin önümüzdeki süreçte yaşanması beklenen gelişmeler ve bu gelişmeler neticesinde Ekrem İmamoğlu’nun pozisyonu ne olacak? sorusuna ilişkin cevaplar.

“CHP seçimi kazandı ama, sanırım başka bir şeyi kaybetti. CHP artık eski CHP değil. Bu bir gelişme de değil. Bir “Başkalaşım” sözkonusu. Hele CHP’nin seçim sarhoşluğu, AK Parti’de yenilginin oluşturduğu şokun etkisi geçsin çok şey olacak.

CHP, İmamoğlu ile birlikte artık sol ya da Atatürkçü bir parti değil. İstanbul ve Ankara tecrübesi CHP’yi bir yandan merkeze doğru sürüklerken, öte yandan kendi içinde kadrolaşma ve rant konusunda ciddi bir hesaplaşmanın eşiğine getirdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diye biri idi değil mi? Sesini duyuyor musunuz, unutuldu gitti. Şimdi Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o liderlik kavgası yakında İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanacak.

Göreceksiniz İmamoğlu, TÜSİAD ile TİSK’le birlikte yürümeye çalışacak. Kadrosunu CHP’nin klasik isimleri arasından seçmeyecek. Daha sol değil, daha liberal bir politika izlemeye çalışacak.

Bekleyin, eylül ayına doğru medya yeniden yapılandırılacak.

Bu süreçte CHP önce HDP ve İyi Parti ile yollarını ayırabilir. Ardından CHP’de bir çözülme, bölünme, dağılma süreci başlayabilir. Bakarsınız İmamoğlu da bağımsız kalmış! Hatta eğer Babacan bir parti kurarsa, İmamoğlu da oraya geçerse, benim için sürpriz olmaz!

Birileri Babacan’ı ANAPvari, dört eğilimi içinde barındıran bir parti için ikna etmeye çalışıyor. Bu lobinin etki alanı içinde 30 kadar milletvekilinden söz ediliyor. Bunların ağırlığı AK Parti olsa da, aralarında CHP’den de, MHP’den de, İyi Parti’den de isimler olduğu söyleniyor.

Eğer CHP’de bir bölünme yaşanacak olursa, Ankara Anakent Belediye Başkanının bu yeni oluşuma katılması da sürpriz olmaz….”

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