0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu CHP'den ayrılıp Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkan ancak seçimlerde yenilen Muharrem İnce unutuldu. Muharrem İnce’nin yerine bu aralar 23 Haziran İstabul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu oturdu. Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki dönemlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başına bela olacağını söyleyenler olduğu gibi Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki süreçte Ali babacan liderliğinde kurulması beklenen yeni partiye de katılacağı dile getiriliyor. Yazarımız Abdurrahman Dilipak, önümüzdeki süreçte siyasetin çok seylere gebe olacağını dile getirdi ve “Eğer Babacan bir parti kurarsa, İmamoğlu da oraya geçerse, benim için sürpriz olmaz!” diye yazdı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:28
Ekrem İmamoğlu CHP'den ayrılıp Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkan ancak seçimlerde yenilen Muharrem İnce unutuldu. Muharrem İnce’nin yerine bu aralar 23 Haziran İstabul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu oturdu. Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki dönemlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başına bela olacağını söyleyenler olduğu gibi Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki süreçte Ali babacan liderliğinde kurulması beklenen yeni partiye de katılacağı dile getiriliyor. Yazarımız Abdurrahman Dilipak, önümüzdeki süreçte siyasetin çok seylere gebe olacağını dile getirdi ve “Eğer Babacan bir parti kurarsa, İmamoğlu da oraya geçerse, benim için sürpriz olmaz!” diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak’ın Ekrem İmamoğlu CHP’nin önümüzdeki süreçte yaşanması beklenen gelişmeler ve bu gelişmeler neticesinde Ekrem İmamoğlu’nun pozisyonu ne olacak? sorusuna ilişkin cevaplar.

“CHP seçimi kazandı ama, sanırım başka bir şeyi kaybetti. CHP artık eski CHP değil. Bu bir gelişme de değil. Bir “Başkalaşım” sözkonusu. Hele CHP’nin seçim sarhoşluğu, AK Parti’de yenilginin oluşturduğu şokun etkisi geçsin çok şey olacak.

CHP, İmamoğlu ile birlikte artık sol ya da Atatürkçü bir parti değil. İstanbul ve Ankara tecrübesi CHP’yi bir yandan merkeze doğru sürüklerken, öte yandan kendi içinde kadrolaşma ve rant konusunda ciddi bir hesaplaşmanın eşiğine getirdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diye biri idi değil mi? Sesini duyuyor musunuz, unutuldu gitti. Şimdi Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o liderlik kavgası yakında İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanacak.

Göreceksiniz İmamoğlu, TÜSİAD ile TİSK’le birlikte yürümeye çalışacak. Kadrosunu CHP’nin klasik isimleri arasından seçmeyecek. Daha sol değil, daha liberal bir politika izlemeye çalışacak.

Bekleyin, eylül ayına doğru medya yeniden yapılandırılacak.

Bu süreçte CHP önce HDP ve İyi Parti ile yollarını ayırabilir. Ardından CHP’de bir çözülme, bölünme, dağılma süreci başlayabilir. Bakarsınız İmamoğlu da bağımsız kalmış! Hatta eğer Babacan bir parti kurarsa, İmamoğlu da oraya geçerse, benim için sürpriz olmaz!

Birileri Babacan’ı ANAPvari, dört eğilimi içinde barındıran bir parti için ikna etmeye çalışıyor. Bu lobinin etki alanı içinde 30 kadar milletvekilinden söz ediliyor. Bunların ağırlığı AK Parti olsa da, aralarında CHP’den de, MHP’den de, İyi Parti’den de isimler olduğu söyleniyor.

Eğer CHP’de bir bölünme yaşanacak olursa, Ankara Anakent Belediye Başkanının bu yeni oluşuma katılması da sürpriz olmaz….”

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:28
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ekrem İmamoğlu CHP'den ayrılıp Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak?
  4. ekrem imamoğlu chp
  5. ekrem imamoğlu ali babacan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi
    1. Maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını..
    2. Malatya Kurumlararası Hayata Dokunuş..
    3. Macron’dan G20 bildirisini imzalamama..
    4. Merkez Bankası rezervleri
    5. Çaykur Rizespor'da Moroziuk sözleşme..
    6. 6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu..
    7. ’Sulama ve hayvan içme suyu..
    8. Gedizli Hasan Çağrı Akan atletizm’de..
    9. Tekirdağ'da trafik kazası! Yaralılar var
    10. Bakan Akar: "(S-400) Bu bitmiş bir..
    11. Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin..
    12. Sebze fiyatları düştü vatandaş pazara..
    13. Beton Ekrem'in gözü dışarıda!..
    14. Yörüklerin karla kapanan göç yolları..
    15. Kırşehirli genç ahiler, çalışma..
    16. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    17. Tekstil ve konfeksiyon makineleri..
    18. Manisa Büyükşehir kendi öz..
    19. Sözleşemli sağlık personeli alımı 2019..
    20. TVHB’den ’evcil hayvan besleyenler..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"