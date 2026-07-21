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Yerel Nijerya'daki korkunç tekne faciasında can kaybı artıyor! Ekipler acı bilançoyu duyurdu!
Yerel

Nijerya'daki korkunç tekne faciasında can kaybı artıyor! Ekipler acı bilançoyu duyurdu!

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Nijerya'daki korkunç tekne faciasında can kaybı artıyor! Ekipler acı bilançoyu duyurdu!

Nijerya’nın Jigawa eyaletinde yolcu ve aşırı yük taşıyan teknenin nehirde alabora olması sonucu meydana gelen felaketin bilançosu ağırlaşıyor.

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 6'ya yükseldi.

Jigawa Eyaleti Özel Görevler Komiseri Auwal Sankara, 19 Temmuz'da eyaletin Yan Dutse bölgesindeki nehirde meydana gelen tekne kazasının ardından olay yerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sankara, yapılan arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya çıktığını aktardı.

Arama çalışmalarında 15 kişinin sağ kurtarıldığı bilgisini paylaşan Sankara, kazada yaklaşık 20 kişinin halen kayıp olduğunu ifade etti.

Jigawa eyaletine bağlı Yan Dutse bölgesinde 19 Temmuz akşam saatlerinde yolcu ve aşırı yük taşıyan teknenin nehirde alabora olması sonucu 40'tan fazla kişi kaybolmuştu.

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