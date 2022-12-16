"Ekrem İmamoğlu bunu unutmayacak" CVK Otel lobisinde neler konuşuldu?

Habertürk yazarı Oray Eğin, CHP içindeki adaylık savaşını anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu hakkında karar verildiği gün Saraçhane'de olmamasına değinen Eğin, "Seçmen bunu affetmeyecek." değerlendirmesi yaptı.

CVK otel lobisinde ne konuşuldu?

"Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki siyasi geleceği koltuğundan ettiği Deniz Baykal’la aynıdır: unutulma bahçesinde bir anıtı olur." diyen Oray Eğin, Ekrem İmamoğlu'nun CVK otel lobisinde kendisi hakkında konuşulanları hiçbir zaman unutmayacağını söyleyerek şöyle devam etti:

Kılıçdaroğlu’na oynayan Canan Kaftancıoğlu’nun son dakikada otobüsün üstüne çıkma hamlesi de işe yaramayacaktır. Çünkü İmamoğlu’nun Karadeniz inadı kendisi hakkında Gümüşsuyu’ndaki CVK Otel’in lobisinde söylenenleri hiçbir zaman unutmamaya kararlı. Tıpkı Kaftancıoğlu gibi parti içinde İmamoğlu’nu sabote etmek isteyen “ihtiyar heyeti”nin görev süresi dün itibariyle dolmuştur. Bakanlık bekleyen eski Erfelek belediye başkan yardımcısı, laik havuz medyasında patron olmak isteyen yandaş gazeteci, mutfak video’larını müthiş bir buluş gibi pazarlayan çakma dahi reklamcı gibi Kılıçdaroğlu’nun etrafında çıkarları gereği yer alanlar da artık tasfiye sürecindedir. Bir mahkeme kararı, bir uçak yolculuğu, ama özünde yanlış hesap daha çok değişime gebedir.