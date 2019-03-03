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Ekrem İmamoğlu: “Bir kişinin talimatıyla şehri yönetme devri bitmiştir”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bir kişinin talimatıyla şehir yönetilmez, 16 milyon insanın talimatıyla şehir yönetilir.

03 Mart 2019 Pazar 13:07
Ekrem İmamoğlu: “Bir kişinin talimatıyla şehri yönetme devri bitmiştir”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bir kişinin talimatıyla şehir yönetilmez, 16 milyon insanın talimatıyla şehir yönetilir. Dolayısıyla bir kişinin talimatıyla şehri yönetecek insanların devri bitmiştir. 16 milyon insanın talimatıyla şehri yönetecek bir belediye başkanı geliyor” dedi.


31 Mart yerel seçim çalışmalarına Silivri’de devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah kahvaltısında sivil toplum kuruluşları (STK), meslek odaları ve muhtarlarla bir araya geldi. Salona girişinde alkışlarla karşılanan İmamoğlu, masaları gezip vatandaşları tek tek selamlayarak sohbet etti. Katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, çözüm önerilerini sıralayarak seçimde destek istedi.


İmamoğlu, “Türkiye’ye yön verecek bu seçimde oy verirken dikkat edeceksiniz. Burada atacağınız oyun değeri, Hakkari, Rize, Sinop’ta, Edirne’de, Çankırı’da anlaşılacak. Dolayısıyla İstanbul’daki yerel seçimdeki yeni anlayış 21. yüzyıla dönük anlayış, yeni nesil belediyecilik varlığı Türkiye’ye moral verecek. Vatandaş diyecek ki, oh be ben değerliyim artık, benim söylediğim sözün karşılığı var. 16 milyon insanın sesi benim için önemli. Bir kişinin sesi değil. Bir kişinin talimatıyla şehir yönetilmez, 16 milyon insanın talimatıyla şehir yönetilir. Dolayısıyla bir kişinin talimatıyla şehri yönetecek insanların devri bitmiştir. 16 milyon insanın talimatıyla şehri yönetecek bir belediye başkanı geliyor” dedi.



“Silivri bizim için gözbebeği”


Silivri’nin tarımda öneminden bahseden İmamoğlu, “Kentin vahşi büyümesi, şehrin adaletinin ne yazık ki iyi kullanılmaması ve de hani bir virüs gibi yapılaşmanın İstanbul’u aşırı bir şekilde büyüttüğü bir ortamda aslında Silivri gibi birçok ilçemizin kıymetini daha da artırmıştır. Topraklarımızda binalar yapılsın diye değil, bu güzel toprakların yakın coğrafyadaki 16 milyon insanın yaşadığı bir şehirdeki bu güzel toprakların daha sağlıklı, verimli ve doğal şekilde kullanılacağı yönünde önemi artmıştır. Dünya tarıma, doğallığa ve güzelliğe aç. Silivri’nin korunarak büyütülmesi, geleceğine farklı ışıklar tutulması gerektiği bir konumundayız. Bizim bu güzel toprakları beslememiz, tarıma yönelik gelişmede özellikle İstanbul’da belirlediğimiz 150 mahallemizin, eski adıyla köylerimizin verimli bir şekilde İstanbul’a hizmet etmesini sağlamalıyız. Bu ilçeyi çok daha ileriye taşıyacak. Kendi ölçeğinde bunu yapmaya çalışan Silivri’nin İstanbul’daki rolünü oturttuğumuzda bambaşka bir yere taşıyacak. Biz İstanbul’un 5-6 ilçesini, 150 mahallesini kimi zaman hayvancılıkta, kimi zaman tarımda, kimi zaman turizmde başka öncelikleriyle değerli noktalara oturtacağız. İstanbul’un gözünün önüne başka değerleri servis etmiş olacağız. Silivri bizim için göz bebeği, Silivri bizim için talan edilecek bir yer değil. Burası bizim için milyonlarca insanın taşınacağı yer değil. Burayı korumamız lazım. Sadece kendi ilçelerimiz değil, yakın coğrafyadaki illeri koruyacak bir anlayış gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:07
  1. doğa

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