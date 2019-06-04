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‘Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki borcunu açıklasın’

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP adayı için "Şirketleriyle beraber 60 milyar. Üçte biri kadar borcu var. Madem o kadar iddialı, kendi yönettiği belediyenin borcu ne kadar açıklasın?" dedi.

04 Haziran 2019 Salı 12:38

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP’nin Adayı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’nin borçlarına ilişkin iddialarına cevap verdi.

TV’de açıklamalarda bulunan Yıldırım şunları söyledi: “Belediyenin bütçesi ne kadar? Şirketleriyle beraber 60 milyar. Üçte biri kadar borcu var. Madem o kadar iddialı, kendi yönettiği belediyenin borcu ne kadar açıklasın? Borçsuz hiçbir kimse olamaz. Vatandaşın da şirketlerin de devletlerin de belediyelerin de borcu var. Önemli olan iflas etmemek. Gelirlerin personel maaşını karşılamıyorsa iflas etmişsin demektir. Bizim onun için yüzde 30 şartı vardı ama bugün bunu uygulayan belediye kalmadı. O bakımdan görüldüğü gibi borç öyle bütçesinden fazla değil, bütçesinin üçte biri kadar. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mali yeterliliği, mali itibarı şu anda en yüksek belediyedir.

TV’den “hodri meydan” dedi

Yıldırım, İmamoğlu ile ortak televizyon programına çıkma konusundaki son düşüncesine ilişkin soruya da, şu cevabı verdi:

Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak ‘Tamam’ dedik. Herhangi bir çekincemiz yok. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun alt yapısını hazırlayacaklar. Olay şu aşamada böyle.


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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:38
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Binali Yıldırım
  3. CHP
  4. AK Parti
  5. Ekrem İmamoğlu

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