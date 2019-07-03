Ekrem İmamoğlu baş döndürüyor! Seçimden önce Yasin okumaya seçimden sonra konserlere

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Seçim döneminde muhafazakar kesimin oyunu almak amacıyla bin türlü samimiyetsiz yolu deneyen Ekrem İmamoğlu, takiyye yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz seçim döneminde Yasin okuyan, seçimlerin yenilenmesinin ardından türbe ve cami gezilerine yeniden başlayan İmamoğlu, seçimi kazanmasının ardından her klasik CHP'li gibi rotasını değiştirdi. İmamoğlu'nun bu baş döndüren bu hamleleri samimiyetsizlik olarak yorumlandı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanmasının ardından, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın (İKSV) Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde akşam saatlerinde düzenlediği ''Parklarda Caz'' etkinliğine katıldı. İmamoğlu, tamamı kadın sanatçılardan oluşan ''Balkan Paradise Orchestra''nın gerçekleştirdiği konseri, eşi Dilek İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile eşi Zehra Çalık'la birlikte izledi. İmamoğlu ve Çalık çiftine, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve eşi de eşlik etti.

Türbe ile başladı konser ile bitirdi

Yerel seçim çalışmalarına türbe ve cami ziyaretleri ile başlayan İmamoğlu, seçimin ardınan önce caz sonra Zülfü Livaneli'nin konserine gitti. Livaneli, CHP'li ismi 'Senden umutluyum' sözleriyle cilalayayarak sahneye çıkardı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yardım istemişti

31 Mart seçimleri öncesinde türbeleri gezerek boy boy fotoğraflar paylaşan CHP’li İmamoğlu, ziyaret ettiği bir camide de Yasin suresini okuyarak dindarlık gösterisinde bulunmuştu. Adayı olduğu partisinin dine ve dindarlara bakış açısı nedeniyle bir türlü iktidara gelemediğini iyi bilen İmamoğlu, ortağı olduğu AVM’ye içki ruhsatı çıkartmasına rağmen muhafazakar ve dindar kesimden oy alabilmek için dindar görünüme bürünmüştü. YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası yeniden seçim yarışına girmek zorunda kalan imamoğlu, sosyal medya hesabından seçim gezilerinde özellikle başörtülü kadınlarla çektirdiği fotoğrafları paylaşması dikkat çekmişti. İmamoğlu, mazbatasını alır almaz başörtüsü düşmanlığı ile bilinen ÇYDD’ye bağış talebinde bulunmuştu.