Ekrem İmamoğlu: Anketim yüzümde saklı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamıyoruz. Yüzümüzden belli olacak anketin ne olduğu. Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Benim anketim yüzümde saklı." dedi.

İmamoğlu, Beylikdüzü Kariyer Merkezine (BEYKAM) gelerek çalışanları ve iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşları ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği takdirde yapacağı projeleri anlatarak, işsizlik konusundaki çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

"Anketim yüzümde saklı"

Anket çalışmalarına ilişkin soruları da cevaplayan İmamoğlu, "Biz de anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamayacağız, yüzümüzden belli olacak. Şu an yüzümü gören anketin nasıl bir anket olduğunu anlar. Çok rakamlarla işimiz yok. Vatandaşlarla buluşacağız, anlaşacağız. Güler yüzümüzü gördükleri her an anlasınlar ki anketler çok iyi gidiyor. Bu arada diğerlerinin de yüzüne baksınlar ve ikisini kıyaslasınlar. Benim anketim yüzümde saklı" şeklinde cevap verdi.