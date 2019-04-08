0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, medya kurumlarını açık açık tehdit etti. İmamoğlu,"İsim veriyorum; NTV'yi, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum… Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin." dedi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:49
Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti

Gayri resmi sonuçlara göre İstanbul belediye başkanlığı seçimini önde götüren Ekrem İmamoğlu, "İsim veriyorum; NTV'yi, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum… Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin." dedi.

Medyanın adil olmadığını söyleyen ve buna Anadolu Ajansı'nı da dahil eden İmamoğlu, "Bazı iş insanları var. Onların patronluk yaptıkları kanallarda sesimin kısılmasını, babaları adına, bu ülke için çalışmış insanlar adına üzüntüyle izliyorum. Şahenk ailesine ait NTV'yi, Demirören ailesine ait CNN Türk'ü, Ciner ailesine ait Habertürk'ü uyarıyorum." diyerek bazı medya kuruluşlarını isim vererek hedefe koydu.

"Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim"

İşte İmamoğlu'nun o açıklamalarının tamamı:

"Buradan sesimi duyurmak istiyorum. Medya insanları bilgi alma haklarını korumak zorundadır. Bazı medya kanallarını anladık, onları bir kenara koyuyorum. Anadolu Ajansı da dahil. Ama bazi aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu, bugüne getirip taşıdıkları soyadlarıyla Türkiye'ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptığı medya kanallarında sesimin kısılmasını, onlar adına değil, geçmişleri adına, aileleri adına, üzüntüyle takip ediyorum. Rakibimiz adına 10 kişi konuşuyor, her birini naklen veriyorlar. Benim de onlara cevabım var, beni neden göstermiyorsunuz? Ben basın açıklaması yapıyorum, rakibimiz adına konuşanların cevabını yayınlıyor benimkini yayınlamıyor. Benim söylediğimi insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilir? Böyle adalet olur mu? İsim veriyorum; NTV'yi, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum. İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:49
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özlü Polis Haftasını kutladı
    1. Özlü Polis Haftasını kutladı
    2. Hemşireye kafa attı! Zanlı için..
    3. Hasköy Belediye Başkanı Karayel..
    4. Gaziantep, rengarenk çiçeklerle bezendi
    5. Erzincan’ın yeni Belediye Başkanı..
    6. MHP İl Teşkilatından Başkan Şentürk’e..
    7. Tadıyla dillere destan çileğin..
    8. Toroslar’da Afşın Yılmaz mazbatasını..
    9. İstanbul'da makas daralıyor! İşte..
    10. Dayısından muhtarlığı devraldı
    11. Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    12. “Kişisel verilerini muhafaza et..
    13. Konyaaltı Belediyesinde devir teslim
    14. Mimar Sinan Meslekî Lisesi ve ÜÇGE’den..
    15. Başkan Arslan’ndan “Vatandaşın işini..
    16. Google'dan Apple'a dev transfer
    17. Engel tanımayan rekortmen çiftin yeni..
    18. İşte Komünist Başkan'ın ilk icraatı!..
    19. 16 yaşındaki Cansu, Afyonkarahisar’da..
    20. VSY Biotechnology'e "ihracatın..
    21. Heyelan nedeniyle kapanan grup köy..
    22. Minik Alperen’in öğretmenine 2 yıl 1..
    23. Adana'da FETÖ'nün "il eğitim..
    24. Erzincan’da bisiklet il birinciliği..
    25. İkinci kez Türkiye Şampiyonu oldu
    26. Çanakkale’de 143 mülteci yakalandı
    27. Arap Şükrü 5’inci döneme dalya dedi
    28. Nazif Zorlu, Vestel City’i Vali..
    29. Taliban Afganistan’da 12 güvenlik..
    30. Eğitim Bir-Sen’den Kansere Karşı ’Her..
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    YSK'dan 'Ankara' kararı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması