Ekrem İmamoğlu 6'lı masayı karıştırdı! CHP vazgeçmiyor Bizim adayımız Kılıçdaroğlu

CHP kurmayları, İmamoğlu aday olacaksa istifa edip İYİ Parti'den olsun' diyerek resti çekti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak talebinin ardından Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları yeniden alevlenirken, adayın açıklanma takvimi de merakla bekleniyor. Karar sonrası gerek iktidar gerek muhalefet siyaset kulislerinde olası senaryolar adeta havada uçuşsa da, Altılı Masa'da yer alan partilerin kurmayları kritik kararlar konusunda aceleci davranılmayacağı mesajını verdiler.

Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan parti kurmayları, "Bu dönemde yapılacak analizlerin hiçbiri gerçeği yansıtmaz. Çünkü birçok bilinmeyen, birçok belirleyen var. Denklem net değil. Belirsiz bir süreç" diyerek, adaylık konusunun Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde bu ay sonu ya da ocak başında yapılacak toplantıda gündeme gelmeyeceğine işaret ettiler. Konun bir sonraki İYİ Parti'de yapılacak toplantıda ele alınabileceğini belirttiler. Kaynaklar İmamoğlu kararı sonrası erken seçim olasılığının da gündemden büyük ölçüde düştüğünü ifade ettiler.

CHP'DE RAHATSIZLIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda isimleri ortaya atılan büyükşehir belediye başkanlarına ilişkin "görevlerine devam etmelerini" istediğini söylese de Altılı Masa kulislerinde gerek İBB Başkanı İmamoğlu gerekse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri gündemden hiç düşmedi.