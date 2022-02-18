Ekrem için gece uyuyamayan 'muhalife' bak sen! Tarkan AK Parti iktidarına savaş açtı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP konserleriyle köşeyi dönen Tarkan'ın muhaliflere şirinlik yapmak için yayınladığı, "Geççek" isimli şarkısı da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Sanatçılar muhalif olur" diye bir söylem tarzı vardır, diyen Karahasanoğlu, sanatçı geçinenlerin genelde gayri meşru ve gayri ahlaki icraat ve ilişkilerle gündeme geldiğini belirterek, "Bu kafanın dindar siyasetçilerle uyumlu olması zaten mümkün değil" ifadesini kullandı.

Ben dürüstlük peşinde koşan bir gazeteciyim. Eğer gerçekten sanatçıysan, sanatçının temeli, alt yapısı hep muhalif olmaktır. Çünkü eleştireceksiniz ki toplum ileriye gitsin. Sanatçının da alt yapısı hep eleştirmek, eksiği görmek üzerinedir.

"AK Parti dindar olduğu için muhalefet etmiyoruz" diyorlar. Erbakan'a muhalefet ederken de bunu söylediler. Şimdi Tayyip Erdoğan'a muhalefet ederken de sanatçı grubu aynı söylemle karşımıza çıkıyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda CHP'li bir isim oturuyor. Muhalif olmak bizim temelimizdeki bir hareket tarzıdır, diyenler İstanbul'daki otobüsleri görmüyorlar mı ki bir kez bile otobüslerin neden sürekli yolda kaldığını sorgulayıp muhalefet edemiyorlar?

Kendilerini öyle bir ele veriyorlar ki, İBB seçimi yapılıyor, itirazlar geldiği zaman Tarkan, "Sabaha kadar uyuyamadım" diyor. Sen hani sanatçıydın? Seni herhangi bir şekilde şu şahsın seçim kazanması, bu şahsın seçim kazanması ilgilendirmiyordu? Niye sabaha kadar uyuyamadın? Altına da devam ediyor; "Her şey çok güzel olacak."

Şimdi yeni şarkısını tanıttı. Bu resmen, sanatçı geçinen birisinin AK Parti iktidarına savaş açmasıdır.