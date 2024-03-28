Ekrem giderayak 900 bin liralık heykel aldı
İBB’nin bütçesini heykel, konser ve yandaşlara harcayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun giderayak İBB bütçesinden yaklaşık bir milyon lira vererek iki heykel aldığı ortaya çıktı
HABER MERKEZİ
CHP’li Ekrem İmamoğlu ayrıca seçim çalışmaları kapsamında İstanbullu vatandaşlara üzeri İmamoğlu sloganlarıyla dolu ahşap kutu içerisinde Kur’an-ı Kerim ve seccade dağıttı. İmamoğlu’nun seçimlere kısa bir süre kala kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ve seccade dağıtması ‘Sandığı gören Ekrem dini hatırladı’ yorumları beraberinde getirdi.
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