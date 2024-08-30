Ekrem geziyor İstanbullu ölüyor

Buğra Kardan İstanbul

Kar fırtınasına balıkçıda, sel felâketine tatilde yakalanan, Avrupa’yı arşınlamaya doymayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kifayetsiz ve ehliyetsiz kadrosu 16 milyonun hayatını tehlikeye sokuyor. İstanbul’a arada bir uğrayan, Adıyaman’da siyasi hesaplarla yapmakla meşgul olan İmamoğlu’nun metrobüs ağını yönetemeyen kadrosu dün bir kazaya daha sebebiyet verdi. Küçükçekmece’de Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Kazadan ötürü metrobüs yolunda seferler uzun süre aksadı.

Yaralanmaların haddi hesabı yok

16 milyonu paniğe sevk eden kazadan İmamoğlu ve liyakatsiz yöneticileri, çalışanları mesul tutuldu. 2 şoför ve 1 denetim amiri hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şoförlerden birinin “Frene bastım ama tutmadı” ifadesi metrobüslerin bakım onarımlarının ihmal edildiğini de ortaya koydu. Aynı ifade, kazaya sürücü hatasının yol açtığını iddia eden İmamoğlu’nu da yalanladı. Yine şoförlerin dalgın, uykusuz yahut hasta sefere çıkarılması ihtimali ele alınmaya başladı. Zira İmamoğlu döneminde bu yüzden pek çok kazayla karşı karşıya kalındı. İşte bu kazalardan bazıları:

8 Ekim 2019’da Haramidere’de metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu 11 yolcu yaralandı. Duraktan yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs vurdu.

5 Temmuz 2021’de Cennet Mahallesi durağında bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 25 kişi yaralandı, kazadan dolayı seferler aksadı.

9 Eylül 2022’de Avcılar’da 2 metrobüsün kafa kafaya çarpışmasıyla 117 kişi yaralandı. Direksiyonda rahatsızlanan metrobüs şoförü Mahsun Kibar’ın yolculara “Ambulans çağırın” dedikten sonra bariyere ve karşıdan gelen araca çarptığı belirlendi.

2 Ekim 2023’te Beşyol durağında 2 metrobüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs önünde ilerleyen metrobüse çarpmasıyla savrulan yolcular, olayın şokunu atlatmakta zorluk çekti.

Öngörüsüz, sorumsuz

Dünkü kaza da göstere göstere geldi. Yolcularca aylar evvel yapılan “Yenibosna-Sefaköy hattında kaza olması muhtemel” tembihini İmamoğlu ve ekibi dikkate almadı. 2 Mayıs 2024’te Yusuf Ömer adlı kullanıcının X’te Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek Yenibosna-Sefaköy hattında ölümlü kaza olacağını dile getirip “İBB Başkanı hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum” diye yazdığı belgelendi. Bu durum İmamoğlu ve ekibinin öngörüsüzlüğünü, sorumsuzluğunu, umursamazlığını da açığa çıkardı. Siyasiler ve akademisyenler, ihmaller nedeniyle dünkü kazanın baş sorumlularının İmamoğlu ve liyakatsiz kadroları olduğunu aktardı.

İstanbullular tehlike altında

Akit’e konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, şunları dile getirdi: “Dün yaşanan metrobüs kazası, İstanbul’da ulaşımın güvenli olmadığını bir kez daha gösterdi. Kazaların çoğalma sebebi belli. Sebeplerden biri, metrobüslerin bakımlarının düzenli yapılmaması. Diğeri ise bakım yapan firmanın yeterliliğinin olmaması. Karşımızda ehil bir firma yok ve İstanbullular tehlike altında. Bu gidişe ‘dur’ denilmeli. Bakım görevi artık aynı firmaya verilmemeli. Mevcut metrobüslerin bakımları ehil ellerce yapılmalı. Bunun dışında filo giderek yaşlanıyor. AK Parti’den dünyanın en genç filosunu devralan İmamoğlu, kolunu kıpırdatmıyor. Filoyu yenilemiyor, gençleştirmiyor. İstanbul, İmamoğlu imtihanıyla karşı karşıya. İmamoğlu, İstanbul’a bir türlü dönmüyor. Sorumlu olsa görevinin başında gelir, kaza yerine gider ve gelişmeleri yakından takip ederdi. Ne yazık ki 31 Mart yerel seçimlerinden evvel de böyle tablolara şahit olduk. Peş peşe olaylar oldu. İmamoğlu, bırakın olay mahallerinde görünmeyi taziyeye bile gitmedi. Toplum seçimlerde gerekli cezayı kesmediği için böyle vurdumduymaz davranıyor.”

Bakım onarım ihmal edilmemeli

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Ilıcalı ise şunları söyledi: “Bu üzücü kazaya umarız bir daha tanık olmayız. Şu anda kazaya hızın neden olduğu iddia ediliyor. Yolda ya da metrobüste bir sorun olup olmadığı ise bilinmiyor. Tahkikatın ardından her şey anlaşılacak. Ancak kazadan ibret alınmalı. Sürücü kontrolünün önemli olduğu unutulmamalı. Yol durumunun, metrobüs bakım onarımı ve yenilenmesinin mühim olduğu akıldan çıkarılmamalı. Metrobüs bakım onarımı ve yenilenmesi ihmal edilmemeli. Ama şunu belirtmeliyim ki 1 milyon yolcu taşıyan bir sistemi sürücüye bırakamazsınız. Onun için otonom yapıya geçilmeli. Sürücüsüz metrobüs modeli devreye alınmalı. Dönüşüm hemen tamamlanmalı. Güvenlik için bu şart. Yine güçlü denetim yapılmalı, hata edene ağır müeyyideler uygulanmalı.”