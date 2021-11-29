Ekrem getirdi, Ekrem götürdü! Pasta paylaşımı 2,5 yılda birbirleri ile kavgaya tutuşmalarına neden oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kararıyla Cemal reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Cem Marsur’un görevden alınması kavgaya neden oldu.

“Yönetsel fikir ayrılıkları” gerekçesiyle görevden alınmıştı

Ekrem İmamoğlu’nun İBB’nin başına geçer geçmez göreve aldığı Cem Mansur, “yönetsel fikir ayrılıkları” gerekçesiyle görevden alınmıştı.

Uras, Twitter’dan İmamoğlu’na böyle seslendi: Liyakat sözünden ayrılma!

Cem Mansur’un görevden alınmasına Ufuk Uras’tan sert tepki geldi. Ufuk Uras, CHP’li Ekrem İmamoğlu’na Twitter üzerinden “Zararın neresinden dönülürse sanattır. Sayın Ekrem İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" diyorsan, Cem Mansur'a dokunma. Liyakat sözünden ayrılma. #CemMansuraDokunma” şeklinde seslendi.

Fazıl Say da topa girdi: Kimse dostunu kayırmaya kalkmasın!

Fazıl Say’da topa girdi ve sosyal medya hesabından “Cem Mansur’un görevden alınması hata değildir, 3 yıl önce o göreve alınması ama hataydı… Bu işi çok daha iyi yapacak sanatçılarımız var. Kimse dostunu kayırmaya kalkmasın!!! #liyakat” yorumunda bulundu.

Ufuk Uras’la Fazıl Say Twitter’da kavgaya tutuştular

Say’ın çıkışına cevap veren Ufuk Uras, şunları söyledi:

“Bugüne değin gerçekleştirilen sanatsal etkinliklere yönelik sanatseverlerin memnuniyeti ortadayken burada bizim göremediğimiz bir kişisel sıkıntı var galiba. Herhalde Mansur'un liyakati üzerine bir tartışma yok. Umarım başka sanatçı mümkün dediğinizde o da sizin dostunuz çıkmaz.”

“Müzik sizin bilmediğiniz bir konu Ufuk bey…”

Fazıl Say, “Zubin Mehta mesela yakkn dostum.. o olursa ne olacak? Dostum çıktı diye? Müzik sizin bilmediğiniz bir konu Ufuk bey.. lütfen ısrarcı olmayın…” şeklinde tepkisini yineledi.

Sol medya da devreye girdi: Yetmez ama ‘evet’ şebekesi İmamoğlu’nun hedefi oldu!

Öte yandan CHP’ye yakın bazı sol medya kuruluşları, “'Yetmez Ama Evet' şebekesinin son hedefi İmamoğlu oldu. Cem Mansur'un görevden alınmasının ardından "Yetmez ama evetçiler" olarak da bilinen liberaller, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedefe koydu.” şeklinde haberlere yer vererek Ufuk Uras’ı hedefe koydu.

İşte o kavgaya ilişkin sosyal medya paylaşımları:



