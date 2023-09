Ekrem eğlenceye doymuyor! İBB’nin paraları çalgı çengiye

Hizmet döneminin kapandığı, lay lay lom belediyeciliğinin başladığı İBB’de kamunun imkânları eğlenceye akmaya devam ediyor. Göreve geldiği 4.5 yılda verdiği sözlerin tamamının üstüne yatan ve İstanbullunun parasını çar-çur eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Ağustos’ta düzenlediği 122 günlük eğlence ihalesine KDV dahil tam 600 milyon lira ödedi. 2023 yılında 3 kez eğlence ihalesi düzenleyen İmamoğlu böylece 1 yılda çalgı çengiye 1 milyar 540 milyon 382 bin 225 lira gibi devasa bir rakamı aktarmış oldu.

Bas bas paraları konsere

İmamoğlu seçime aylar kala sözde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl coşkusunu Demokrasi Yüzyılı başlığı ile İstanbul’un 39 ilçesinde 122 güne yayılan seminer ve festivallerle kutlamak için kesenin ağzını açtı. 4.5 yılda reklamlarla, konserlerle belediye bütçesini sıfırlayan ve 28 milyar lira borçla devraldığı İBB’nin borcunu 2022 yılı sonu itibariyle 103 milyar liraya çıkaran Ekrem eğlenceye doymadı. Kasada para kalmadığı gerekçesiyle Hazineden borçlanma yetkisi alan İmamoğlu’nun, şimdi de sözde “Demokrasi Yüzyılı” eğlenceleri adı altında çalgı çengiye yüz milyonlarca lira aktardığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü’nce 22 Ağustos 2023’te gerçekleşen “İstanbul Genelinde Demokrasi Yüzyılında Yapılacak Muhtelif Kültürel-Sanatsal Etkinlikleri” ihalesine, KDV hariç 553 milyon 871 bin 400 liralık astronomik bir ödeme yapıldığı öğrenildi.

Müzik, dans, heykel, antrikot

KDV dahil edildiğinde 600 milyon TL’yi geçen ve İBB iştiraki Kültür A.Ş.’ye paslanan 4 aylık ‘vur patlasın çal oynasın’ ihalesinde, konserden dansa, folklörden heykele, antrikot fırından lagos balığı ızgaraya kadar her türlü israfın yer aldığı belirlendi. Çocuklar için kaşe bedeli olarak net 50 bin liradan başlayan dans gösterileri düzenlemeyi planlayan İmamoğlu yönetiminin, yetişkinlere özel konser ve dinletilerde ise her bir sanatçı için 2 milyon lirayı bulan kaşe bedelleri ödeyeceği ihale teknik şartnamesine yansıdı. İBB, hükümetin “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi” yayınladığı bir süreçte gerçekleşen etkinliklerde yapılan her bir heykel için ise 800 bin, 900 bin ve 1 milyon lira gibi bir ücret belirledi. Etkinlikler kapsamında binlerce yandaşında ziyafet çekmeye hazırlanan belediye yemek menülerinde ise, “Glace Soslu Antrikot Fırın, Lagos Balığı Izgara, Süt Dana Bonfile, Fırında Üç Tahıllı Somon Balığı, Süt Kuzu Kolu Tandır Kebabı” gibi lüks yemekler ikram edecek.

Vatandaşa yok yandaşa çok

Seçim öncesi “israfın önüne geçilirse ulaşıma, suya zam yapmayız” dediği halde seçimden sonra vatandaşın suyuna, ekmeğine ve ulaşımına göz diken İmamoğlu, 2023 yılı içerisinde iki adet eğlence ihalesi daha düzenlemişti. 5 Ocak 2023’te 555 milyon 402 bin lira, 20 Mart 2023’te ise 431 milyon 108 bin 825 liralık eğlence ihalesi düzenleyen İmamoğlu’nun 1 yıllık eğlence faturası böylece, 1 milyar 540 milyon 382 bin 225 lira gibi devasa bir rakama ulaşmış oldu. “Kasamızda para yok” diyerek acılı ailelere verilen taziye yemeğini iptal eden, personelin bayramlık çikolatasını vermeyen, şehir hastanesinin bağlantı yolunu yapmayan ve Levazım Tüneli projesini durduran Ekrem’in yandaşı semirtmek için eğlenceye bir yılda 1.5 milyar lira aktarması, İBB’deki israf düzenini bir kez daha gözler önüne serdi.