Ekrem böyle istedi! İBB batarsa batsın yeter ki İstanbullu oynasın

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğuna oturmasının ardından mega kent adeta vatandaşlar için yaşanmaz duruma gelirken yandaşlar için adeta cennet oldu.

İstanbullular; İmamoğlu döneminde raydan çıkan tramvaylar, yolda kalan metrobüsler ve uçan otobüsler gördü. Bakımsız şehir içi ulaşım araçlarından dolayı hemen her gün İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken CHP yandaşlarının ise cebine adeta hortumla para akıyor.

Tatil yapmaktan geri durmuyor

Vatandaşın işini kolaylaştıracak çözümlerle hizmet üretmesi gereken İmamoğlu, imza attığı rezilliklerden utanmayıp tatil yapmaktan geri durmuyor.

Normal zamanlarda İBB’ye ait tekneleri ulaşım aracı olarak kullanıp İBB’ye ait konakları mesken tutarak keyif çatan CHP’li İmamoğlu, kar felaketlerinde ve sel baskınlarında ise ya balıkçıda ya da tatilde oluyor. Bay Ekrem tatil keyfini bozup başkanı olduğu şehre dönmemekte direnirken, devlet; bakanıyla, valisiyle halkın yardımına koşuyor.

Sel nedeniyle evleri balçıkların kapladığı, sokakların moloz yığınlarıyla dolduğu, kaldırımların büyük hasar gördüğü megakent İstanbul’un birçok noktasında hasar giderme çalışmaları Vali Ali Yerlikaya koordinesinde devam ederken esas vazifeli isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hâlâ tatilini bitirip şehre gelmedi. İstanbul’u çamura saplayan selin yaşandığı gün Muğla Fethiye’de tatil yapan İmamoğlu’nun İstanbul’a dönmek yerine önce Göçek’e, ardından Bodrum’a geçiş yaptığı öğrenildi. Tatilde gününü gün eden İmamoğlu’nun İstanbul’daki felaketi umursamadı.

Vatandaşa hizmete 'para yok!', yandaşa hortumla akıyor

İBB Başkanı, vatandaşa hizmet etme konusunda 'para yok' şeklinde ucuz yalanlarla bahaneler üretirken, "konser" adı altında yandaşlara hortumla para akıtıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu bile yapmayan Ekrem İmamoğlu, şimdi de "Radar İstanbul" isimli konser uygulamasına para gömdü.