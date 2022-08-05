Ekrem 'bir o eksikti' diyen belediye başkanına gidiyor!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın "Engelli yolu ne olacak?" şeklindeki sorusuna "Her yol bitti, engelli yolu mu kaldı!" diye cevap veren Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret edecek. İmamoğlu Ardahan'da Otobüs Terminali'nin açılış programına da katılacak.
Yeniakit.com.tr
Geçtiğimiz ay kaldırım çalışmalarını denetlediği sırada, bir vatandaşın, "Engelli yolu ne olacak?" şeklindeki sorusuna, "Her yol bitti, engelli yolu mu kaldı!" diyerek skandal ifadelerle karşılık veren CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kamuoyunun tepkisini çekmişti.
CHP'li Demir, "Özür dile." çağrılarına da aldırış etmedi.
Ekrem 'Bir o eksikti' diyen belediye başkanına gidiyor!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, engellilere yönelik skandal ifadeleri ile tepkileri üzerine çeken CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret edecek.
Faruk Demir'in davetlisi olarak 7 Ağustos'ta Ardahan'a gidecek Ekrem İmamoğlu, Otobüs Terminali'nin açılışı etkinliğine de katılacak.