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Gündem Ekrem bayatlamış vaatlerine sarıldı
Gündem

Ekrem bayatlamış vaatlerine sarıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 10:05:00 -
Ekrem bayatlamış vaatlerine sarıldı

Ajans belediyeciliği ile algı operasyonu yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’da vaad edip hâlâ hayata geçiremediği bayatlamış projelerine sarıldı. Vaatlerinin başında “Hızray” gelen İmamoğlu, 2021’de tamamlayacağını iddia ettiği projeye 2024 seçim beyannamesinde tekrar yer vermesi; “aynı vaatleri tekrar edip duruyor” dedirtti.

Buğra Kardan  İstanbul

Temel atmama töreniyle, borç alma merasimiyle, metro inşaatına döktürdüğü hafriyatla yâd edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nda bahane ve yalan çok. Yeni projeler ortaya koymuyor, aynı vaatleri tekrar etmekten geri durmuyor. İmamoğlu’nun 2019’da da 2024’te de ilan ettiği yalan vaatlerden, yılan hikâyesine dönen projelerden biri Hızray. İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayacağı iddia edilen Hızray’ın yapımının hangi tarihte başlayacağı bilinmiyor. Megabüs gibi bir kenara atılmış.

CHP’li İBB’nin vaatlerini değerlendiren Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “Vaatlerinin yüzde 95’ini yerine getirmediğini bildiği hâlde güvenen ideolojik kördür. Eser üretmediği ortada. Bir kere yeni bir aday değil, başkan. 16 milyon bunların icraatlarını görmedi, duymadı. Bu berbat hikâyeye rağmen ona inanıp oy verenlere şaşarım. 2019’a ait vaatlerini dondurucudan alıp, ısıtıp önümüze getiriyor. Vatandaş, LGBT yanlısına oy vermemeli.”

Gazeteci Cengiz Alçayır da şunları söyledi: “Vaatlerini yerine getirmedi, getirmiyor. Çeneyle işi yürütmeye çalışıyor. Beylikdüzü Belediyesi’nde 47 vaadinden birini yerine getirdi. İBB’yi de yönetemedi. 15 müze vaat etti, birini yaptı. Devletin verdiği paranın nerede olduğu meçhul. Milyarlarca liranın çalgı çengiye gitmesi anlaşılır değil. Uyanık olunmalı. Aynı vaatleri tekrar ediyor. Yalanları yineliyor. Ortada Hızray yok. Megabüs de yok. Ne diyeceğini bilmiyor. Çünkü vaat ettiği projeleri 2019’da tüketti. Tek övündüğü şey ise dağıttığı süt. Onda laf çok, iş yok. İmamoğlu geldiği yere dönecek. İstanbul tatilci, keyifçi, laf ebeliği yapan yönetici profilinden kurtulacak.”

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Belli ki Laf ile peynir gemisi yürümüyor. Show ile icraat ayrı işler imiş.
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