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Ekonomi Ekrem bakıyor Bakanlık yapıyor! İstanbul'a büyük müjde: Yarın açılıyor
Ekonomi

Ekrem bakıyor Bakanlık yapıyor! İstanbul'a büyük müjde: Yarın açılıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-09 11:18:00 -
Ekrem bakıyor Bakanlık yapıyor! İstanbul'a büyük müjde: Yarın açılıyor

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti üzülmesin diye gereksiz açıklamalarla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ciddiye almadığı İstanbul'u Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu düşünüyor. Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, 'Yarın Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızı açtığımızda, İstanbul'a bakanlığımızın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu 147,7 km, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı ise 348 km'ye ulaşmış olacaktır' dedi.

 yeniakit.com.tr 

Reklama dayalı belediyecilik anlayışıyla İstanbul'u yönetmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu aralar bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti üzülmemesi için "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ı tehdit etmekle meşgul.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i gölgesinde bırakarak üzerine vazife olmayan tüm işlere burnunu sokan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları zillete mahkum etti.

Ekrem bakıyor Bakanlık yapıyor!

İmamoğlu'nun bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'ye verdiği değerin milyonda biri kadar değer vermediği İstanbul'u, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu düşünüyor.

"Yarın açılıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin Bakırköy Sahil İstasyonu'nda açıklamalarda bulundu.
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İstanbullulara müjdeyi veren Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebileceklerdir.

Yarın Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattımızı açtığımızda, İstanbul'a bakanlığımızın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu 147,7 km, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı ise 348 km'ye ulaşmış olacaktır"

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Demir

Siz yapın EKREM hanesine yazsın yapma kardeşim
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