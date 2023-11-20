Ekrem Alevileri konserle bağlamış

Buğra Kardan İstanbul

Ayak oyunlarının eksik olmadığı CHP’de hançer polemiğinin damga vurduğu büyük kurultayın yankıları devam ediyor. Kurultayda delegelere para ve hediye dağıtıldığı iddiaları tartışıladursun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Alevi oylarını Kılıçdaroğlu’dan çekebilmek için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İmamoğlu’nun kurultay arefesinde Kılıçdaroğlu’na “bırak” diyen Arif Sağ ve oğlu Tolga Sağ’ın yanı sıra Erdal Erzincan, Mercan Erzincan ile Muharrem Temiz’e konser adı altında konser başına 100 bin lira verdiği ortaya çıktı. İBB konserlerinin yalnızca -Alevi olarak lanse edilen-bu 5 sanatçıya verilmesi etik dışı bulundu. Art arda gelen tepkilerin akabinde Erdal Erzincan tarafından “İBB konserlerini bırakıyorum” açıklaması yapılırken, kamuoyundan “İmamoğlu’nun Alevileri yanına çekmek için milyonlarca lira vermesi etik değil, ünlülerden yararlanarak şov yapması çok yanlış” yorumları yapıldı.

Para şova gitti

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Cengiz Alçayır, İmamoğlu’nun PR’ını yapan sanatçıları fonladığını belirterek, şunları söyledi:

“2023 yılında İstanbul halkına ait 1 milyar 650 milyon lirayı eğlence-konser-tanıtım adı altında kullandı. Bunu İstanbul’a kalıcı kültür-sanat eseri bırakmak için değil de şov için kullandı. İmamoğlu, kertenkele ve 10 Kasım dansıyla akıllarda kaldı. İmamoğlu, yüksek sesle PR’ını yapanları fonladı. Ya popüler isimleri ya da kendilerini Alevi olarak tarif eden bağlamacıları besledi. İmamoğlu, siyaseten herkese bedel biçiyor. Sanatçıların da bir bölümü bu bedeli kabul ediyor. Üzülerek gördük ki Erdal Erzincan, İmamoğlu’na sazını verdi. Arif Sağ da haddi olmayarak Aleviler adına Ekrem Bey’i destekledi, Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazdı. Birileri de boş durmadı ve İmamoğlu’nu yıkama yağlama yarışına girdi. Gökhan Özoğuz onu ikinci Atatürk ilan etti. Ne yazık ki kendilerini aydın yahut sanatçı olarak tanıtan bu tipler bedellerini, ederlerini ilan ettiler. Acı olan bu bedellerin, ederlerin halkın cebinden, İBB’nin kasasından çıkmasıydı. Bu bedeller, ederler İstanbul’a kalıcı eser ya da kültür bırakmadı. Para haydan geldi, huya gitti. Para Arif Sağ’a ve Erdal Erzincan’a gitti.

Bağlamacıları parayla bağlamış

Hazindir ki İmamoğlu, devletin ve milletin parasıyla halka mâl olmuş sanatçıları satın alıyor. Tabii arada hakikatleri görenler de çıkıyor. Bakın Atilla Taş, çok sinsi ve samimiyetsiz olduğunu aktardı. İmamoğlu, İstanbul’un parasıyla delege ya da sanatçı ve şair satın almaya çalışıyor. Önüne gelene ‘Senin ederin şu’ diyor. Bu siyaseten, ahlâken ayıp. Ekrem Bey, ayıplar imparatorluğu kurma çabasında ama duvara toslayacak. İstanbul’a gitmesi gereken parayla PR yapma gayretinde. Garip gurebanın elleri onun gırtlağında olacak. Hizmete ayrılan parayı siyaseten kullanamazsın. ‘Alevileri kendime çevireceğim’ diye PR, propaganda yapamazsın. Bu siyasi ahlâksızlık, nezaketsizliktir. Bu oyuna gelen de aynı oyunun parçası olur. Tabii her şey açık ve net. ‘Sanatçı’ dediğimiz bireylerin ne olduklarını görüyoruz. İnşallah bu devam etmeyecek. İstanbullu 31 Mart’ta Ekrem Bey’i evine gönderecek.”

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Amacı siyasi rant elde etmek

Araştırmacı Mustafa Albayrak da İmamoğlu’nun sanatçıları paraya boğmasının yanlışlığını vurgulayarak, şunları ifade etti: “Alevi ya da Sünni olsun sanatçılara milyonlarca lira verilmesi, israf edilmesi yanlış. Depremin tahribatının devam ettiği, Gazze’nin bombalandığı dönemde konser verilmemeli. Belediyeler konser verdirmemeli. Halkın cebinden, belediyenin bütçesinden konser gideri karşılanmamalı. İmamoğlu, sanatçılardan faydalanarak siyasi rant elde etmeyi amaçlıyor. Alevi bağlamacılardan yararlanarak CHP’de kendine yer yapmayı planlıyor. Kılıçdaroğlu Alevi idi. Onun CHP’de hakimiyetinden Aleviler memnun idi. İmamoğlu’nun hamleleriyle Kılıçdaroğlu döneminin kapanması, Özgür Özel devrinin başlaması Alevilerin memnun olduğu durumu gayrimemnun duruma getirdi. Kılıçdaroğlu, ilk Alevi Genel Başkan idi. Özel’in gelişiyle bu yıkıldı. Tabii Alevilerin gönüllerini almak gerekiyordu. Bunun için Arif Sağ gibi sanatçılara konser verdirilip belediye bütçesinden ödeme yapılması yanlış. Seçimden evvel Alevilerin gözlerini boyama, keriz avcılığıdır. Alevilerin siyasi şuurları var. İmamoğlu’nun bu yöntemle siyasi rant elde edemeyeceği bellidir. İmamoğlu, PR’la uğraşmayı bırakıp belediyecilik yapmalıdır. İmamoğlu, belediyecilikten başka her haltı yemektedir. Halk bunu bilmektedir ve ona gereken dersi 31 Mart’ta verecektir.”