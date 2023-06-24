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Gündem Ekrem, ahlaksız çizimlerle Feshane'yi de kirletti
Gündem

Ekrem, ahlaksız çizimlerle Feshane'yi de kirletti

Yeniakit Publisher
2023-06-24 10:21:00 -
Ekrem, ahlaksız çizimlerle Feshane'yi de kirletti

Göreve geldiği 4 yılda İstanbul’a hizmet etmek yerine İBB Başkanlığı üzerinden kariyer planlaması yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rezaletleriyle gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Daha önce İstanbul’daki birçok duvarı LGBTİ sapkınların paçavralarını andıran renklere boyayan, grafiti çalışması adı altında İstanbul’un duvarlarını +18’lik ucubelerle donatan İmamoğlu’nun, şimdi benzer ahlaksız çizimleri ecdad yadigarı Feshane’de sergilediği ortaya çıktı. Geçmişte, “Feshane’de tasavvuf müzesi ve bölgenin ruhuna uygun etkinlikler yapacağız” diyerek göz boyayan İmamoğlu’nun, önceki gün gerçekleşen “Artİstanbul Feshane” adlı skandal etkinlikte, tarihi yapıyı kadın ve erkekleri çırıl çıplak betimleyen rezil çizimlerle kirlettiği belirlendi. Bir zamanlar “Fesh’ane-i Amire” olarak anılan ve geçmişte kültürel içerikli etkinliklere ev sahipliği yapan tarihi yapıda gerçekleşen restorasyon sonrası yapılan açılışta sözde “sanat eseri” adı altında sergilenen skandal nitelikteki resimler, ‘CHP’li yönetimin çirkinliği, İstanbul duvarlarını kirletti’ yorumlarına sebep oldu.

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Yorumlar

Hasan

Ayyy ahlaki bozulmus tecavuzcu sapiklarin
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