Ekrem, ‘Ablası’na da operasyon çekiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadıkları hezimetin ardından sözde “değişim” vurgusuyla isyan bayrağı açarak “babası” Kılıçdaroğlu’nu deviren İmamoğlu şimdi de Meral ablasına operasyon çekiyor. İmamoğlu’nun kayığına binen İP’teki kriptolar bir bir istifa ederken, İyi Partili yöneticiler CHP’lilerin kendilerine operasyon çektiğini öne sürüyor.

Ekrem'den İP’e operasyon

Üst aklın yönlendirmesiyle bir araya gelen zillet bileşenleri, “Maskeli baloya, mandaya boyun eğmeyeceğiz” diyerek ittifaka dâhil olmayacaklarını ilan eden ve 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ilan eden Meral Akşener’i devirmek için düğmeye bastı. İyi Parti’nin yeniden ittifak masasına dönmemekte kararlı olduğunu gören CHP ve avaneleri, partiyi parçalamak amacıyla İP’teki kriptolarını harekete geçirdi. “İttifak olmalı, İmamoğlu’na destek verilmeli” dediği gerekçesiyle Genel Merkez’ce istifası istenen İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın parti grubunda yapılan seçimde yeniden grup başkanvekili seçilmesi “Meral Akşener’e isyan” olarak yorumlanırken, İyi Parti’den peşi sıra “operasyon” itirafı geldi. 8 kişinin oy verdiği seçimlerde 7 oyla göreve tekrar seçilen ve “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilen İbrahim Özkan’a tepki gösteren İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, “Tercihlerini Ekrem Bey’in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin” ifadelerini kullandı. “Seni başkan seçtirtmeyeceğiz” diyen İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca ise “İmamoğlu’nun partisine operasyon çektiğini” itiraf etti. İYİ Parti GİK Üyesi Aslıhan Elibol da “Hata bizde” diyerek İP’e ayar çeken İmamoğlu’na verdikleri önceki destekler için özür diledi. İyi Parti’ye yönelik seçim ayarlı operasyonu Akit’e değerlendiren uzmanlar, 14-28 Mayıs hezimetinin ardından “babam gibi” dediği Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren İmamoğlu’nun şimdi de “ablam” diye sarıldığı Akşener’i ittifaka yanaşmadığı gerekçesiyle devirmek istediğini söyledi.

Bunlardan hayır gelmez

Gazetemize konuşan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, şunları dile getirdi: “Dün ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ diye milletimizin önüne bir masa koydular. Bugün güçsüzleşmiş ve güvensizleşmiş bir anlayışla herkese rezil oldular. Zilletin kendi içinde yaşadığı bu tartışma ve parçalanmalar, eski günlerde maalesef milletimize yaşatılırdı. Yakın zamana kadar otobüsün üstünde ve belediye makamında ‘abla kardeşiz, bizi kimse ayıramaz’ diyenler bugün ‘hasım ve düşmanız bizi kimse birleştiremez’ diyorlar. “Ablam emir verdi istifa ettim’ diye İyi Parti’den istifa edenler, aradan 24 saat geçmeden bu kez ablasına inat İmamoğlu’na destek için geri dönüyor. Bugün liderini dinleyemeyenler yarın milletini dinler mi? Dolayısıyla bunlardan ne ülkemize ne milletimize ne de belediyelerimize bir fayda gelmez diye düşünüyoruz.”

Samimiyse adayları açıklar

CHP ile İP arasındaki kavgayı değerlendiren Siyaset Bilimci ve Hukukçu Fatih Kerimoğlu ise yaşanan kavganın “yapay” olduğunu söyledi. Akşener samimi ise İstanbul ve Ankara adaylarını bir an önce açıklamalı diyen Kerimoğlu, şunları kaydetti: “Daha evvel vermiş oldukları destek sözünü yememek adına İYİ Parti ile İmamoğlu arasında bir problem varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla buradaki kavgaların gerçek olmadığı kanaatindeyim. Yaşananların gerçek olup olmadığını anlayabilmenin tek yolu İYİ Parti’nin İstanbul’a veya Ankara’ya gösterecekleri adaylarla belli olacak. Eğer İyi Parti İstanbul’da Buğra Kavuncu’yu, Ankara’da diğer ağır toplarını aday olarak gösterirse o zaman bu kavganın gerçek olduğunu anlayacağız.