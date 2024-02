Ekrem, 45 günlük eziyetin startını verdi... Durak kapatıldı: İstanbullu bugün şok yaşadı... İBB eline-yüzüne bulaştırdı... Şaka mısınız siz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbilmez yönetimi şimdi de Beşyol Metrobüs durağının 45 gün süre ile kapalı olacağını duyurdu.

Bilindiği gibi medyada da yer alan “Metrobüs yolunun ortasında üst geçit direği” şeklindeki haberlerden sonra aylardır süren çalışmalar zaten çok yavaş ilerliyordu.

Şimdi de durağın 45 gün süre ile kapalı olacağı duyuruldu.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, Florya metrobüs durağı ile Sefaköy metrobüs duraklarının arasının çok uzun mesafe olmasına karşılık bir çözüm üretilmedi.

Beşyol metrobüs durağının kapatılması ise binlerce yolcu ve öğrencilerin mağduriyetlerine sebebiyet olacak.

Bir üst geçit çalışmasını bile beceremeyen Ekrem İmamoğlu yönetimine ise tepkiler oldukça fazla. Beşyol metrobüs durağının 45 gün süre ile kapalı kalacak olması ise herkesi isyan ettirdi.

Bu sabah Beşyol metrobüs durağında inecek olanlar ya Sefaköy durağında, ya da Florya metrobüs duraklarında inmek zorunda bırakıldı ve bu 45 gün süre ile (bitirebilirlerse) devam edecek.

Ak Parti yönetiminin mağduriyetlere sebebiyet vermeden kısa bir süre içerisinde bitirdiği büyük projelerin (üst geçitler değil) CHP ile Ak Parti yönetimlerinin arasındaki farkı ortaya çıkardı.

Ak Parti yönetimlerinin bir kaç ayda hastane, bir yıl içinde şehirler kurması ise takdirle karşılandı.

CHP’nin aklı hafsalası almadığı işleri yapan Ak Parti iktidarı “yapamazsınız” denileni söz verdiği gibi hep yaptı.

Deprem konutlarından, yollardan, barajlardan, hava limanı ve limanlardan, kısaca daha sayamayacığımız birçok şey... Bunların içinde tabi ki çok basit olan “üst geçit” çalışması yok.

Bir üst geçit çalışması ile yolcuları mağdur edecek olan İmamoğlu yönetiminin diğer hizmetlerde de çuvalladığı böylece gözler önüne serilmiş oldu.

Görünen; “üst geçit çalışmaları, İETT otobüs arızaları, kazalar” görünmeyen ise belediyeye verilen milyarlarca liralık zarar.

ÜST GEÇİT ÇALIŞMASI YENİ BAŞLAMADI

(UTK kararıymış... Yeni başlayacağı ifade edilen Beşyol üst geçit çalışmaları zaten aylardır kağnı hızında devam ediyordu..)

Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla, 7 Şubat Çarşamba gününden itibaren 45 gün boyunca kapalı olacak durak, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla aktif hale gelecek. Yenileme çalışmaları kapsamında 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edilecek. Üst geçit tamamlandığında Edirne istikameti D-100 Karayolu, yan yol ve metrobüs yolu 450 metre boyunca yaklaşık bir şerit kadar kuzeye ötelenecek ve Metrobüs peron alanı genişletilecek. Vatandaşlar durağın kapalı olduğu sürede, Sefaköy ve Florya metrobüs istasyonlarını kullanabilecek.

İŞTE TEPKİLER: “İNSANLAR MAĞDUR OLACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Gülçin Doğu, “Burada özel bir okulda çalışıyorum. Her sabah bu eziyeti çekiyoruz biz. İster istemez işe geç kaldığım oluyor, köprünün durumundan kaynaklı. Her sabah çok büyük sorun yaşıyoruz. Bu durum 2 aydır bu şekilde neredeyse, bir de şimdi kapatılacağı söyleniyor o zaman durum nasıl olacak hiç bilmiyorum. İnsanlar mağdur olacak diye düşünüyorum. Ben zaten eski köprüyü kullanıyorum. Yenileme sürecinde eski köprüyü kullanamadığımda benim yürüme mesafem de uzayacaktır yani sıkıntı olacaktır “ dedi.

“45 GÜN UZUN BİR SÜRE”

Tuğrul Gebeş ise, “Ordu’dan geldim. Burada diş teknisyeni olarak çalışıyorum. Metrobüsleri sürekli olarak kullanıyorum. Yenileme çalışmaları da başlamış, güzel olmuş. Beğendim, gayet memnunum. Burada çalıştığım için burayı sürekli olarak kullanıyorum. Yenileme çalışmalarından da haberim vardı. 45 gün sonra da bu durak çalışmaya devam edecek. Ben de şu an burayı yürüme yolu olarak kullanıyorum” ifadelerini kullandıYenileme çalışmalarının hızla tamamlanmasını istediğini kaydeden Aykut Taşova, “Sürekli olarak metrobüsü kullanıyorum.Biz de şu an ne yapacağız ? Sefaköy’ü kullanacağız artık. Oradan binip gideceğiz. 10 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Yapacak birşey yok yürüyeceğiz mecbur. 45 gün uzun bir süre o yüzden belediyemizin hızlı bir şekilde süreci tamamlamasını temenni ediyorum. Bu yenileme sürecinde ben de alternatif olarak İETT ve toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Bunları kullanmak 30-40 dakika daha uzun sürecek, bir süre böyle devam edeceğiz” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO