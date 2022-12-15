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Aktüel Ekranların sevilen dizisiydi! "Yalnız Kurt" dizisi veda ediyor
Aktüel

Ekranların sevilen dizisiydi! "Yalnız Kurt" dizisi veda ediyor

Ekrandaki yaprak dökümü sürüyor. Atv’nin 2. sezondur devam eden dizisi “Yalnız Kurt” için final kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 15:43:00 -
Ekranların sevilen dizisiydi! "Yalnız Kurt" dizisi veda ediyor

Yalnız Kurt dizisinin yapım şirketi Sinegraf ekibine gönderdiği veda yazısında şu satırlara yer verdi:

“Üzülerek belirtmeliyiz ki, sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz Yalnız Kurt hikayemizin sonuna geldik. 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak 32. bölüm itibariyle projemizi sonlandırma kararı aldık. Bu süreçte emekleriniz işbirliğinize özverili çalışmalarınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Yeni anlatacağımız hikayelerde sizlerle yeniden buluşmak üzere…”

Usta isim Cihan Ünal'ın rol aldığı dizide yakışıklı oyuncu Hasan Denizyaran başrolde yer alıyordu.

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