Ekranlarda göbek atıyordu, mahkemede kıvırdı! İşte şarlatan Adnan Oktar'ın ilk ifadesi

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 420 yıldan 871 yıla kadap hapsi istenen şarlatan Adnan Oktar, Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda hakim karşısına çıktı.

Oktar, ilk sözlerinde kendisini savundu ve komplo yapıldığını belirtti. Adnan Oktar yanındaki kişilerin kendisini çok sevdiklerini belirterek; verdikleri ifadelerde kendisine iftira attıklarını söyledi.

"Ben tutuklanınca dolar 5 lira oldu"

Mahkeme Başkanı'nın "Özgür iradeleriyle ifade vermediler mi diyorsunuz" sorusuna karşılık Oktar; "Hayır, korktular. İngiliz derin devleti mahkemenizi kullanmak istiyor. Tayyip Bey'i devirmek istiyor. Tutuklandıktan sonra dolar 3.70'ten 5 liraya çıktı." dedi.

Adnan Oktar'a isnat edilen suçlar

İddianamede, örgüt elebaşısı Adnan Oktar hakkında ''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''Terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', ''Kasten adam öldürmeye teşebbüs'', ''5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Etmek'', ''Resmi belgeyi yok etmek'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Nitelikli cinsel saldırı'', ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek'', ''Eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''Eziyet etme'', ''Şantaj'', ''Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''Dolandırıcılık'', ''3628 Sayılı Kanuna Muhalefet'', ''Hakaret'', ''Tehdit'', ''Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek'', ''Suçluyu kayırma'' ve ''Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.