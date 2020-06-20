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Gündem

Ekrana gelen görüntü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan rejiyi anında uyardı

Kars Barajı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reji ekrana barajın kış görüntülerini getirince, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" şeklinde uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:31:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasının ardından bölgeye telekonferans sistemiyle bağlandı ve barajın açılışını gerçekleştirdi. Açılış esnasında, reji ekrana barajın kış görüntülerini getirince Erdoğan, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" şeklinde uyarıda bulundu.

Reji kış görüntülerini verdi

Barajın görüntülerinin ekrana verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı, "Öncelikle şöyle bir zoomlayalım. Baraj çevresini milletimize televizyon ekranlarından bir gösterelim" dedikten sonra ekrana kış ayında çekilmiş görüntü geldi.

Erdoğan'dan uyarı geldi

Erdoğan kış görüntülerinin ardından rejiye uyarıda bulunarak, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından reji ekrana son zamanlarda çekilen görüntüleri getirdi.

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Yorumlar

Gokhan

Reji CHPpkk li baskan gostermiyor:)
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