Ekrana gelen görüntü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan rejiyi anında uyardı
Kars Barajı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reji ekrana barajın kış görüntülerini getirince, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" şeklinde uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasının ardından bölgeye telekonferans sistemiyle bağlandı ve barajın açılışını gerçekleştirdi. Açılış esnasında, reji ekrana barajın kış görüntülerini getirince Erdoğan, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" şeklinde uyarıda bulundu.
Reji kış görüntülerini verdi
Barajın görüntülerinin ekrana verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı, "Öncelikle şöyle bir zoomlayalım. Baraj çevresini milletimize televizyon ekranlarından bir gösterelim" dedikten sonra ekrana kış ayında çekilmiş görüntü geldi.
Erdoğan'dan uyarı geldi
Erdoğan kış görüntülerinin ardından rejiye uyarıda bulunarak, "Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil ha, şimdiki... Şu anı gösterelim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından reji ekrana son zamanlarda çekilen görüntüleri getirdi.