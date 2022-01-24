EKPSS tercih işlemlerini yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, EKPSS sonuçlarını açıklanacağı tarih belli oldu mu?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM KPSS 2022 tercih sonuçları sayfası!

EKPSS tercih işlemleri 5 Ocak tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 14 Ocak saat 23.59’da sona erdi. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Henüz EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtilmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

EKPSS sonuçları “sonuc.osym.gov.tr” ilan edilecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.