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Eğitim EKPSS ne zaman 2022? EKPSS başvurusu ne zaman 2022 EKPSS sınav tarihi
Eğitim

EKPSS ne zaman 2022? EKPSS başvurusu ne zaman 2022 EKPSS sınav tarihi

EKPSS 2022 son dakika ne zaman? 2022 EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS başvuru tarihleri merak ediliyor. Engelli vatandaşların kamu kurumlarında işe başvurmaları için EKPSS sınavına girmeleri zorunludur. EKPSS sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmakta ve EKPSS sınavı tek oturumda yapılmakta. Peki, 2022 EKPSS tarihi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 15:48:00 - 2021-10-26 15:54:21
EKPSS ne zaman 2022? EKPSS başvurusu ne zaman 2022 EKPSS sınav tarihi

EKPSS 2022 son dakika ne zaman? 2022 EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS başvuru tarihleri merak ediliyor. Engelli vatandaşların kamu kurumlarında işe başvurmaları için EKPSS sınavına girmeleri zorunludur. EKPSS sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmakta ve EKPSS sınavı tek oturumda yapılmakta. Peki, 2022 EKPSS tarihi belli oldu mu?

Engellilerin, kamuda istihdamı için ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS sınavının, 2022 etabı için geri sayım devam ediyor. Yeni yıl öncesi engelli memur adaylarının tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, 2022 EKPSS tarihi belli oldu mu?

EKPSS sınavı ne zaman kaç yılda bir yapılıyor?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2022 için adaylar EKPSS başvuru tarihleri ile EKPSS sınav tarihlerini büyük bir heyecanla bekliyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2 yılda bir gerçekleştirildiğinden 2021 yılında EKPSS sınavı yapılddı EKPSS sınavı 2022 yılında yapılacak. 

2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Sınavın hangi tarihte yapılacağı ÖSYM'nin 2022 sınav takvimini açıklaması ile birlikte netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıllarda bir sonraki yılın sınav takvimi kasım ayında yayınlanmıştı. Dolayısıyla 2022 ÖSYM sınav takviminin de kasımda yayınlanması bekleniyor.

2020 EKPSS sınavı EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te yapılmıştı. EKPSS başvuruları 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. EKPSS ek başvurular 6-7 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. 

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