EKPSS atama sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS atama sonuç sorgulama!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçları tercih döneminin sona ermesi ardından gündeme geldi. Sürecin bir parçası olan tercih süreci geride kaldı, adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi. Adaylar, ocak ayının ortasında sona eren tercihlerin açıklanacağı tarih için ÖSYM duyurular ekranında odaklanmış durumda.

EKPSS atama sonuçlar sorgula!

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. EKPSS atama sonuç sorgulaması için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Engelli Memur Ataması töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Bugün atamasını yapacağımız 2927 engelli kardeşimize işlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Göreve geldiğimizde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur vardı. Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı. Son 9 yılda kamuda istihdam edilen sayısı 192 bin sınırına dayandı.Engelli Kamu Personeli Seçme sınavına başvuru ücretini kaldırarak memur olmak isteyen engelli kardeşlerimizi de bu dertten kurtardık. Artık her vatandaşımız gibi engelli vatandaşlarımız da iş hayatında yerlerini alabilmekte oldukça iyi konumlara gelebilmektedir. 3 bin 200 engelli kardeşimize kendi işini kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verildi."