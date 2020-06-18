Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) ilişkin, "İç denetim dediğimiz olay iç kontrol sisteminin önemli bir parçasıdır, bu parça hep eksik kalmıştı. Bu düzenlemeyle, iç denetçilerin yasal statüye yani 5018'deki yapıya kavuşmasıyla birlikte bu sorun ortadan kalkmış olacak." dedi.

Genel Kurulda, Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, parti grubu adına yaptığı konuşmada, kanun teklifinin en önemli maddesinin dördüncü madde olduğunu belirterek, "Ekonominin içinde bulunduğu koşullar hangi aşamada ve böyle bir ihtiyaç nereden doğuyor? Böyle bir ihtiyacın doğmasındaki neden eminim içinden geçmekte olduğumuz sağlık sorunları." diye konuştu.

Yılmaz, "Sağlık bilimiyle uğraşanlar Kovid-19'un yayılma sürecini, bulaşma kat sayısını ve bulaşma sayısının hangi yaş grubunda, hangi ekonomik grupta ne ölçüde etkili olduğunu açık ve net olarak söyleyebilirlerse ekonomi ile karar alıcılar bunun sonucunu daha kolay tahmin edebilirler ve o kolay tahmine göre de daha etkin daha verimli politika tedbirleri alabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin mevcut üretken kapasitesini en az zayiatla taşıyabilmek için ekonominin hem arz hem talep tarafında ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılabilmesi için bir paket değil, bir plan dizayn etmek gerektiğini vurgulayan Yılmaz, yapılan harcamaların şeffaf ve net olmadığını savundu.

Kredinin ikincil bir tedbir olduğunu belirten Yılmaz, asıl önemli tedbirin düşük gelirli grupların cebine para koymaktan geçtiğini kaydetti.

Merkez Bankası Kanunu'nda yapılacak bir değişiklik ya da özel bir kanun çıkararak kısa vadeli avansın tekrar geri getirebileceğini kaydeden Yılmaz, "Ya da 'special purpose vehicle' denilen özel bir kamunun yüzde yüz sahip olduğu bir şirket kurar, o şirkete ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların ihtiyaç duyduğu nakdi sağlayacak tek bir tahvil ihraç eder. O tahvili, Merkez Bankası nakde döner. Bu nakdi hükümet alır, kime, nerede, nasıl hangi ölçüde, hangi zamana kadar açık, net bir plan yapar vatandaşın cebine para koyar." ifadelerini kullandı.

- "Dijitalleşmeyle alakalı gerekli tedbirler alınmalı"

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, MHP Grubu adına konuşmasında, teklifle uzaktan iletişim araçları kullanılması suretiyle sözleşme yapılabilme imkanının getirildiğine işaret ederek, bu konuda dijitalleşmeyle alakalı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Üst kademe yöneticilerin görevden alınmaları, görevlerinin bitmesi durumunda atanacakları görevlerle alakalı bir düzenlemenin de olduğunu aktaran Karakaya, KİT'lerle ilgili yıllardır devam eden bir mağduriyetin söz konusu olduğunu, KİT'lerde üst düzey görev yapmış kişilerin görevden alındıklarında mağduriyete uğradıklarını kaydetti.

Karakaya, KİT'lerdeki iç denetimin önemine işaret ederek, "İç denetim dediğimiz olay iç kontrol sisteminin önemli bir parçasıdır, bu parça hep eksik kalmıştı. Bu düzenlemeyle, iç denetçilerin yasal statüye yani 5018'deki yapıya kavuşmasıyla birlikte bu sorun ortadan kalkmış olacak." dedi.

- "Her bankada işçi kıyımı olacak"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, parti grubu adına konuşmasında, kanun teklifiyle dijital işlem sayısının artırılmasının birçok banka personelinin işten çıkarılmasına neden olacağını iddia etti.

Düzenlemede yer alan sigaraya ilişkin maddenin sigara kartelleri tarafından hazırlandığını ve yerli tütün üreticisini mağdur edeceğini ileri süren Paylan, iktidarı işaret ederek, "(Yerliyiz, milliyiz.) diyorsunuz ya değilsiniz." dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, parti grubu adına yaptığı konuşmada, her bir maddesi farklı komisyonda görüşülmesi gereken düzenlemenin tümünün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin Anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Şener, "Torba yasa tekliflerinin" AK Parti iktidarlarıyla başladığını ve artık bir gelenek haline geldiğini de iddia etti.

İktidarın Kamu İhale Kanunu'nda değişikliğe gitmediği bir yasa teklifinin bulunmadığını savunan Şener, "İki yıldır Meclisteyim, İhale Kanunu'na dokunmayan bir teklifin geldiğini hemen hemen görmedik. Bu iktidarı tanımlamak gerekirse 'ihale sevici bir iktidar' demek lazım. Bir kanunla bu kadar çok uğraşıyorsanız bir derdiniz var demektir. Bu derdin ne olduğu da bellidir. Bu kadar çok değişiklik yapılır mı? Yine geldi İhale Kanunu'ndaki değişiklikle ilgili bir madde, bu paketin içerisine yerleşti." ifadelerini kullandı.

Aynı kanun maddelerinin torba yasalarla tekrar tekrar Genel Kurul gündemine taşındığını, rastgele ve ciddiyetten uzak bir yasalaştırma yapıldığını da öne süren Şener, "Ticaret Kanununu, Vergi Usul Kanunu veya Medeni Kanunu yeni baştan yazarsınız o temel yasa olur. Şu torbanın neresi temel yasadır? Olmaz böyle bir şey." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Adan, aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.