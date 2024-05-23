Ekonomiye büyük destek! Zirai ürün grubu kategorisinde sektör lideri!

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında olan ve lastiklerini 130’dan fazla ülkeye ihraç eden Petlas, zirai ürün grubu kategorisinde de en çok tercih edilen marka konumunda bulunuyor. Ürün çeşitliliğinde Türkiye’de lider marka olan Petlas, tarım makinesi ve traktör üreticilerine de orijinal ekipman tedarikçisi rolüyle destek oluyor.

Dışa bağımlılığı en aza indirmek için zirai ürün grubuna karşı ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini belirten AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, “İnovasyona bağlı ruhumuz ile tarım alanında kullanıcıların konforunu artıran ve çevreye zarar vermeyen ürünler geliştiriyoruz. Toprağa ve ekine zarar vermeden ekim ve hasat yapmayı sağlayan zirai lastiklerimiz; performans, dayanıklılık, yakıt tasarrufu ve konfor konularında önemli avantajlar sunuyor. Zirai ürün grubu kategorisinde de en çok tercih edilen marka olarak öne çıkıyoruz. Bu başarı, güçlü yatırım vizyonumuz ve teknolojiye yaptığımız istikrarlı yatırımların bir sonucudur. Petlas olarak temel önceliğimiz; organizasyonel, endüstriyel ve marka yatırımlarıyla ülke ekonomisine daha nitelikli ve sürdürülebilir katkı sağlamak. Bu anlamda büyümemizi Türkiye’ye katkı yaparak sürdürmek bizlere gurur veriyor. Bu konumumuzu korumak ve daha da güçlendirmek için yeni projeler ve inovasyonlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çiftçilere Teknik Destek Petlas, sadece ürün tedarikinde değil tüketicinin lastik konusunda ihtiyaçlarına yönelik teknik destek de sağlıyor. Zirai lastikler destek ekibiyle, OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) ve yenileme pazarında Petlas, Starmaxx ve Harvester ürünlerini kullanan tüm çiftçilere teknik danışmanlık ve satış sonrası destek hizmeti sağlıyor. Bu sayede Türkiye’de zirai üretimin en nitelikli destekçisi konumunu yıllardır sürdürüyor. Zirai Lastikleriyle 24 Ülkede Sektör Lideri Petlas, 2023 yılını 290 milyon dolar ihracat cirosuyla kapattı. İhracat payını her geçen gün artıran Petlas, kendi geliştirdiği yüksek teknoloji zirai lastiklerle Kuzey Afrika, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar bölgesi başta olmak üzere 24 ülkede pazar lideri konumunda. Yüksek teknolojili traktör, römork ve zirai ekipman lastikleriyle toplamda 90 ülkeye ihracat gerçekleştiren Petlas, ihracat gerçekleştirdiği ülkelerde büyük ilgi görüyor. Nitelikli ürünleriyle Dünya pazarında büyük ilgi gören Petlas, 2023 yılını 290 milyon dolar ihracat cirosu elde etti.

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