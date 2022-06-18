Ekonomist Kaan Sarıaydın bombayı saldı: Hükümet bunu yaparsa dolar 3 liraya düşecek

Dolar kuru 18 Haziran Cumartesi günü yüzde 0,19 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 17,3242, satış fiyatı ise 17,3259 TL oldu.

Ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar kuruna ilişkin ezber bozan bir çıkışta bulundu.

Mavigazetem'de bir yazı kaleme alan Kaan Sarıaydın, "Ülkemizde toplumumuza anlatılması gereken çok önemli bir durum var! Toplumumuza bu anlatılmalı ki toplumumuzun direnç yapısı daha dirençli bir hal almalı. Bakın, ne bu mevcut hükümette nede geçmiş hükümetlerde iktidardan gidişler ekonomik olarak ülkenin iyi yönetilmemesinden kaynaklanmamıştır. Gidişler hep devalüasyon, ekonomik krizler, dolar artışı gibi hep aynı senaryolarla olmuştur ama geçmiş dönemlerde de ve şuan da olunması istenen aynı senaryoda da ülkenin ekonomik olarak iyi yönetilmemesinden kaynaklı değildir. Mutlaka dört dörtlük değildir ekonomik yönetim; aksaklıklar vardır ama tüm bu aksaklıklar ne enflasyonun bu hale gelmesi ne de doların yükseliş trendine sebebiyet vermez. İnsanlara şu anlatılmalı; eğer ki Akdeniz’den çekilirsek, eğer ki Kavala’yı ve Demirtaş’ı serbest bırakırsak, İstanbul sözleşmesini tekrar hayata geçirirsek, tank tüfek top uçak araç helikopter bunları üretmekten vaz geçersek, o zaman bu dolar 3 lira olur! Ama o zaman sen olmazsın! O zaman ülke olmazsın! O zaman devlet olmazsın! Bu artışların nedeni kötü ekonomi yönetimi değildir! Bu artışın nedeni itiraz etmek, üretmek, yapmak, boyun eğmemektir, toprak vermemektir! Misak-ı Millî topraklarını tekrar geri alma arzusudur! Ortadoğu’da söz sahibi olmaktır! Bunların topluma anlatılması lazımdır. Eğer bu nedenler bu topluma belgeleriyle, ses kayıtlarıyla, ifşalarıyla, gerçek yüzüyle anlatılırsa, o zaman bu millet bu badirenin lafını bile etmez!… Anadolu insanı kadirşinastır, merttir! Söz konusu vatan ise, bağımsızlık ise tek bir söz söylemez, sitem etmez, sinesinde eritir bu sorunu!… Bugün dolarda yaşananlar ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklı değildir, siyasi itaatsizliktendir. Doların yükselmesinin, bu seviyede olmasının ve ekonomik oyunların tek bir nedeni vardır; o da siyasi itaatsizliktir. Bu topluma siyasi itaatsizlik iyi anlatılmalıdır. İşte o zaman sorunlar çözülür. Bu durumun iyi bir şekilde anlatılmamış olması ve insanların ekonomik olarak darlanması gönül kırgınlıklarına neden olmaktadır. Oysa gönlü bulanmış kafası karışmış bu kadirşinas millet gerçeğin böyle olduğunu anladığında her şey başka olur ve aynı ivmeyle ülkemiz yanında milletiyle yedi düvelin hakkından gelir. Kimse bu ülkenin insanı, Anadolu insanı kötüdür demesin. “Bir çocuk anasız ve babasız büyür, devletsiz ve hürriyetsiz büyümez” diyen ataları vardır Anadolu insanının…" dedi.