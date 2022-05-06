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Ekonomi Ekonomist Hatice Kolçak kiracılara kara haberi verdi: Kira artış oranı o rakamı görecek
Ekonomi

Ekonomist Hatice Kolçak kiracılara kara haberi verdi: Kira artış oranı o rakamı görecek

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak olan zam oranı yüzde 35'lere yaklaştı. Konuyla ilgili konuşan Hatice Kolçak, önümüzdeki süreçte enflasyona da bağlı olarak yüzde 60'lı rakamların görülebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 18:54:00 -
Ekonomist Hatice Kolçak kiracılara kara haberi verdi: Kira artış oranı o rakamı görecek

Mayıs ayı kira artış oranı, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Nisan ayı enflasyon oranı 5 Mayıs tarihinde açıklandı. Bu orana göre mayıs ayında kiralara yapılacak olan zam oranı da netlik kazandı. Nisan ayında enflasyonun yüzde 69,97 oranında gelmesiyle birlikte kiralara yapılacak zam da yüzde 34.46 oldu.

Kira artış oranı enflasyona bağlı arttığından gelecek aylarda kiracıları zor bir süreç bekliyor.

Konuyla ilgili Youtube kanalında konuşan ekonomist Hatice Kolçak, kira artış oranının yüzde 60'lara kadar yükselebileceğini söyledi.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Enflasyonda yeni zirveler gelecek gibi. Herhangi bir değişim olmadı. Kirada olanlar var. Kira artışı her ay artıyor. Eski kiracılar daha az ödüyor gibiydi. Ama şu an enflasyon yükseldikçe kira artışı yapılacak. Kira artışı yüzde 45-50’ye gidiyor. Hatta yüzde 60’lara doğru gidiyor. Şimdiden kötü haberi vereyim. Çok insan kirasını ödeyemez. Böyle sorunlar çoğalacak. İnsanlar kirasını ödeyemezse mahkemelik çok olay olacak. Mal sahipleri de bu durumda zor durumda kalacak. Enflasyon kira oranlarını buraya getirdi. Kötü kara haber bu" dedi.

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