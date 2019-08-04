Ekonomist Alkın'dan piyasa yorumu: Dolar 6,5 liranın üstüne...

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

Piyasalardaki son durumu yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Prof. Dr. Kerem Alkın, “Şu koşullar içerisinde Amerikan Doları’nın, TL karşısındaki değerini 6-6 buçuk lira bandına, hele ki 6 buçuk liranın üstündeki banda taşıyabilecek hiçbir konjonktür olmadığını söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“Yapılan yorumlar gerçeklikten uzak!”

“Türkiye’de neredeyse 5-6 seneden beri ekonomi anlamındaki değerlendirmelerini giderek daha agresif bir sürüme taşımış olan bir çok ekonomist, son dönemde Türkiye ekonomisi ve Türk lirası ile ilgili yorumlarını dünya ekonomisinden iyice soyutlayarak ortaya koymaya başladılar. Bu da beraberinde, yapılan değerlendirmelerin giderek daha yüzeysel, daha subjektif, daha gerçeklerden kopar hale gelmesi gibi bir sonuç doğurdu.” diyen Alkın, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya ekonomisinde küresel ticaret savaşlarından kaynaklanan gerginlik ve olumsuz beklentiler çerçevesinde, başta Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere, herkesin bu küresel ticaret savaşlarına bağlı olarak parasının gereğinden fazla değer kazanmasını engellemeye çalışmak adına, para politikası tercihlerini giderek yumuşattıkları bir ortamda; bundan da Türk Lirası’nın değerini normalleştirerek kendini toparladığı bir dönemde hâlâ subjektif ve ekonominin gerçek yaklaşımlarına dayanmayan yorumlarla, bir takım kur tahminlerinde bulunmanın; söz konusu yorumları yapanların itibarını daha da yerle yeksan etmek dışında hiçbir sonucu olmayacağını ifade etmek gerekir.”

“Amerikan Merkez Bankası, doların değerini düşük tutmaya çalışıyor!”

Önümüzdeki dönemin küresel ticaretle ilgili endişelerin ve keyifsizliklerin artacağı bir dönem olacağına dikkat çeken Ekonomist Alkın, şöyle konuştu:

“Bu ortam, beraberinde para politikası tercihlerinin giderek yumuşayacağı bir dönemi getirmektedir. Başkan Trump, bu konjonktürde değer kazanacak bir doları asla istemiyor. Amerikan dolarının değer kazanmasına sebep olabilecek para politikalarını istemiyor. Çünkü, ABD doları ne kadar değer kazanırsa, Çin ve Avrupa Birliği’ne karşı yürüttüğü küresel ticaret savaşlarında Amerika bir o kadar yavaşlayacak ve zayıflayacaktır. Ticaret savaşıyla ilgili Başkan Trump geçtiğimiz hafta içinde, Çin mallarına karşı 300 milyar dolarlık daha ek vergi kararı aldı. Bu ek vergi kararıyla birlikte sonbahardaki Amerikan Merkez Bankası toplantısında, yeni bir faiz indirimi kararı daha alınacağı ihtimali yüzde 60’tan yüzde 80’e çıktı. Amerikan Merkez Bankası’nın, doların değerini zayıf tutmak adına yeni adımlar atma ihtimalinin kuvvetlendiği bir dönemde, içeride dolar-tl kurunun şu olacağı veya bu olacağı yönündeki ısrarlı spekülasyonların üzücü olduğunu ifade etmek gerekir.”

“Doları 6 liranın üzerine taşıyacak hiçbir konjonktür yok!”

“Döviz kurlarıyla ilgili net yorumlarda bulunulamaz.” diyen Alkın sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Şu koşullar içerisinde Amerikan dolarının, TL karşısındaki değerini 6-6 buçuk lira bandına, hele ki 6 buçuk liranın üstündeki banda taşıyabilecek hiçbir konjonktür olmadığını söyleyebiliriz. Bu şartlarda, dolar-tl kurunu 6 liranın üzerine taşıyacak, hele ki 6 buçuk liranın üzerine taşıyacak pek çok aşırı olumsuz gelişmenin yan yana gelmesi gerekmektedir. Ekonomi cephesinden bu gelişmeler gelmez. Gelirse ancak uluslararası siyaset cephesinden gelir. Türkiye’yle Amerika arasında hiç beklemediğimiz bir sıcak ve sert gelişme, gerginlik, bir ihtimal dolar tl kurunda yukarı doğru bir harekete yol açabilir ancak son S-400 olayında bile, Başkan Trump’ın Türkiye’yle işbirliğini, diyaloğu sürdürebilmek adına, bu konuda Türkiye’yle Amerika arasındaki ilişkileri gerecek bir adım atmamaya özen gösterdiğini herkes görüyor. Dolayısıyla, konjonktürel olarak şu anda Türkiye ve Amerika arasında siyasi ilişkileri daha da gergin bir noktaya getirecek bir arayış hiçbir tarafta yok. Ekonomi cephesinde ise ABD dolarına değer kazandırabilecek hiçbir gelişme yok. Bu vesileyle, bir ekonomist olarak söylenecek olan şey, bizi uzun bir dönem boyunca dolar-tl kurunda daha istikrarlı, daha hareket etmeyen -ki ben biraz daha aşağı doğru hareketin ihtimal dahilinde olduğu, yukarı doğru hareketin ise ihtimalinin düşük olduğu kanaatindeyim- bir dönem beklediğidir.”