Ekonomiler normalleşecek

Buğra Kardan

Dünyanın kâbusu olan yeni tip Corona virüsü (Covid-19), Avrupa ekonomilerinin resesyonla (durgunluk) karşı karşıya kalmalarına yol açtı. Dev ülkelerin ve şirketlerin iflas bayrağını çekmelerinin ardından Avrupa Birliği (AB), 750 milyar Euroluk (821 milyar dolarlık) kurtarma fonu açıkladı.

Aslan payı İtalya’nın

500 milyarlık bölümü hibe, 250 milyarlık bölümü de kredi şeklinde olacak fondan en büyük payı 172.7 milyar dolarla İtalya ve 140.4 milyar dolarla İspanya alacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından ilan edilen kurtarma paketi; bu iki ülkenin toparlanmalarına, üretimlerini ve ihracatlarını artırmalarına olumlu katkıda bulunacak.

Atağa kalkacağız

Paketin Avrupa’ya ihracat yapan Türkiye gibi tedarikçi ülkeleri güçlü, iç ve dış şoklara karşı da dayanıklı kılacağı öngörülüyor. Ekonomi çevreleri, 750 milyar Euroluk fonun onlarca ülkeyi atağa kaldıracağına işaret ediyorlar. Bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğuna dikkati çeken aynı çevreler, şu ifadeleri kullanıyorlar:

“Çünkü Avrupa, bizim ana ihracat müşterimiz. Bu bölgede resesyonun önüne geçilmesi ürün ve hizmet ihracatımızı yukarı taşır. Öbür taraftan yeni fon Euro’yu kuvvetlendirir. Böylece dolar kurunun artışının önüne geçilir. Bu da bizim için iyi bir haber. Çünkü ithalatımızı dolarla, ihracatımızı ise Euro’yla yapıyoruz. Yani şu muhakkak ki AB’nin ekonomiyi kurtarma paketi Türkiye’yi risklerden korurken avantajlar da getiriyor.”