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Ekonomi Ekonomik sıkılaşmaya sıkı fren geldi
Ekonomi

Ekonomik sıkılaşmaya sıkı fren geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-22 12:52:53 - 2023-12-22 12:52:52
Ekonomik sıkılaşmaya sıkı fren geldi

Merkez Bankası'nın dün attığı faize yönelik adım piyasalarda nasıl algılandı? Bu algı borsanın ileriye dönük seyrinde etkili olacak mı?

Haziran ayında başladığı artırımlar ile politika faizini %8,50’den %40 seviyesine taşıyan Merkez Bankası yılın son PPK toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak 250 baz puanlık artırım daha yaparak faizi %42,50’ye yükseltti.

Böylece Ağustos ayında yapılan 750 baz puan ve takip eden üç ayda yapılan 500’er baz puanlık artırımların ardından TCMB daha önce sinyalini verdiği gibi sıkılaştırma adımlarında hız kesmiş oldu.

"Merkez Bankası'nın dün attığı faize yönelik adım piyasalarda nasıl algılandı? Bu algı borsanın ileriye dönük seyrinde etkili olacak mı?" Borsa yatırımcıları bu adımla birlikte piyasalarda sıkılaşmanın frenleneceği beklentisiyle hareket ederek pozisyon alma gayretinde.

Borsanın rantabl seyri

Hafta başından bu yana borsada olduğu gibi hafif yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Kurdaki yükselişe karşın dolardaki değer kazanımı TL mevduat getirisinin altında Bu da TL üzerindeki baskının artmasını engelleyen önemli bir unsur. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi ise 300 baz puanın altında ve olumlu bir halde seyrediyor.

Haftanın ilk üç işlem gününü eksi bölgede tamamlayan ve bu süre zarfında %4’ün üzerinde değer kaybına uğrayan BIST-100 endeksi dün ise özellikle günün sonuna doğru artan alımlarla %1,3 oranında yükseliş gösterdi. Bugüne baktığımızda e 7815 puanı ise ilk direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin üzerindeki rakamlar momentum kazanılmasına yardımcı olabilir.

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