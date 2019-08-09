Ekonomik Poğaça nasıl yapılır? Bu tarifle en az malzeme ile pofuduk bir poğaça elde edebilirsiniz.

Misafirler çat kapı geldiğinde hızlıca bir poğaça yapmak isteyenlere ya da evde az malzeme ile poğaça denemek isteyenlere ekonomik poğaça tarifini öneriyoruz. MALZEMELER 1 su bardağı sıvıyağ

2 su bardağı ılık su

42gr yaşmaya

1 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı şeker

Aldığı kadar un İÇİ İÇİN Lor peyniri HAZIRLANIŞI Şeker maya ve suyu ıslatıp 10 dak. mayalandırmaya bırakın.Öteki malzemeleri katıp yoğurun 1 saat boyunca dinlenmesi için bekletin. 20 bezeye bölüp iç yerleştirip poğaça şeklini istediğiniz gibi verin. Yumurta sarısı üstlerine sürüp çatalla çizik atın dilerseniz üstüne kavrulmuş susam çörekotu yada haşhaş dökebilirsiniz. 1 saat daha tepside mayalanıp şiştikten sonra önceden ısıtılmış fırında üstleri kızarana dek pişirin.

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