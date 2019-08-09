Ekonomik Poğaça nasıl yapılır?
Bu tarifle en az malzeme ile pofuduk bir poğaça elde edebilirsiniz.09 Ağustos 2019 Cuma 09:01
Misafirler çat kapı geldiğinde hızlıca bir poğaça yapmak isteyenlere ya da evde az malzeme ile poğaça denemek isteyenlere ekonomik poğaça tarifini öneriyoruz.
MALZEMELER
1 su bardağı sıvıyağ
2 su bardağı ılık su
42gr yaşmaya
1 tatlı kaşığı tuz
2 çorba kaşığı şeker
Aldığı kadar un
İÇİ İÇİN
Lor peyniri
HAZIRLANIŞI
Şeker maya ve suyu ıslatıp 10 dak. mayalandırmaya bırakın.Öteki malzemeleri katıp yoğurun 1 saat boyunca dinlenmesi için bekletin. 20 bezeye bölüp iç yerleştirip poğaça şeklini istediğiniz gibi verin. Yumurta sarısı üstlerine sürüp çatalla çizik atın dilerseniz üstüne kavrulmuş susam çörekotu yada haşhaş dökebilirsiniz. 1 saat daha tepside mayalanıp şiştikten sonra önceden ısıtılmış fırında üstleri kızarana dek pişirin.
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