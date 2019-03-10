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Ekonomik kıskaç istihdamın gücüyle kırılıyor

İTO, ‘İstihdam Seferberliği’ kapsamında sunulan teşviklere dikkat çekmek için İstanbul’un her köşesini billboard ve afişlerle donattı.

10 Mart 2019 Pazar 09:28
Ekonomik kıskaç istihdamın gücüyle kırılıyor

410 bin üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO), ‘İstihdam Seferberliği’ kapsamında sunulan teşviklere dikkat çekmek için önemli bir adım attı. Oda, bu kapsamda İstanbul’un her köşesini billboard ve afişlerle donattı.

Firmalara önemli çağrı

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, tanıtım kampanyasıyla ekonomik kıskacı istihdamın gücüyle kırmayı amaçladıklarını belirtti. İstanbullu yatırımcıları işverenlere uygulanan teşviklerden yararlanmaya davet eden Avdagiç, “Cumhuriyet tarihimizde sağlanan en cazip ve yararlanması kolay destekler yürürlükte. Yani firmaların çalışan sayılarını arttırmasının tam zamanı” dedi.

İlanlar verildi

İTO, ‘İstihdam Seferberliği’ için geleneksel ve dijital basın ve medya kuruluşlarına ilanlar verdi. Bunun yanı sıra hazırlanan bilgilendirme broşürleri, sektörel yayınlar ve sosyal medya ile geniş kitlelere ulaştırıldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:28
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  2. İstihdam Seferberliği
  3. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç

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