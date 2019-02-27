Ekonomik güven endeksi Şubat’ta arttı Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 79,4 oldu.

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 79,4 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Ocak ayında 78,5 iken, Şubat ayında yüzde 1,2 oranında artarak 79,4 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 79,5 değerine yükseldi. Şubat ayında tüketici güven endeksi 57,8 değerine, perakende ticaret güven endeksi 90,8 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 51,8 değerine geriledi.

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