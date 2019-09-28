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Ekonomik güven endeksi azaldı

TÜİK'in açıkladığı eylül ayı ekonomik güven endeksine göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 1,3 azalarak 87,1’den 86’ya düştü.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:02
Ekonomik güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 1,3 azalarak 87,1’den 86’ya düştü. Endeksteki gerileme, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Eylülde tüketici güven endeksi 55,8, reel kesim güven endeksi 99,7 değerine geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi 89,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 ve inşaat sektörü güven endeksi ise 60,1 değerine yükseldi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:02
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. ekonomik güven endeksi
  3. Hizmet sektörü

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