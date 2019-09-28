Ekonomik güven endeksi azaldı TÜİK'in açıkladığı eylül ayı ekonomik güven endeksine göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 1,3 azalarak 87,1’den 86’ya düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 1,3 azalarak 87,1’den 86’ya düştü. Endeksteki gerileme, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Eylülde tüketici güven endeksi 55,8, reel kesim güven endeksi 99,7 değerine geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi 89,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,6 ve inşaat sektörü güven endeksi ise 60,1 değerine yükseldi.

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