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Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksine göre, ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2 artarak 73,7’den 75,2’ye çıktı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:13
Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2 artarak 73,7’den 75,2’ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay kasıma göre yüzde 2 artarak 73,7’den 75,2’ye yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı. Aralık ayında reel kesim güven endeksi 97,7’ye, hizmet sektörü güven endeksi 81,5’e ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4’e yükseldi. Tüketici güven endeksi 58,2’ye, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4’e geriledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:13
  1. Ekonomik güven endeksi
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. perakende ticaret sektörü

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