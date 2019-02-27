Ekonomik güven endeksi açıklandı Ekonomik güven endeksi şubat ayında geçen aya göre yüzde 1,2 artışla 78,5'ten 79,4'e yükseldi.

Ekonomik güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla yüzde 1,2 artışla 78,5'ten 79,4'e yükseldi. TÜİK'ten açıklama Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 1,2 artarak 78,5'ten 79,4'e yükseldi. Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96,9, hizmet sektörü güven endeksi de 79,5 değerine ulaştı. Bu ay tüketici güven endeksi 57,8 değerine, perakende ticaret güven endeksi 90,8 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 51,8 değerine geriledi.

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