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Ekonomik çöküş: Şirketler İngiltere'den kaçıyor!

Brexit süreci nedeniyle endişeye kapılan Londra merkezli şirketler; Hollanda, Malta ve Almanya'ya taşınmaya başladı. Sayı günden güne artıyor.

01 Eylül 2019 Pazar 19:01
Ekonomik çöküş: Şirketler İngiltere'den kaçıyor!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başbakanlık görevine gelmesiyle Brexit sürecini hızlandırdı.

Başbakan Johnson, anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak 31 Ekim'de kesin olarak Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını her fırsatta dile getirmeye başladı.

Avrupa Birliği ile İngiltere'nin yollarını ayıracak olması, Londra merkezli şirketlerde endişeye neden oldu.

Sürecin sonuna yaklaşılmasıyla şirketlerin merkezleri İngiltere'nin dışına taşınmaya başladı.

300 şirket Hollanda'ya kaçtı

Bu kapsamda 300'den fazla şirket Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşındı.

Malta'yı tercih edenler

Londra'daki şirketlerin birçoğunun tercihi de düşük vergi sistemine sahip olan Malta oldu.

Malta'da hayatın Londra'dan pek de farklı olmayışı bu tercihin artmasına neden oluyor. Öyle ki, Malta'da da İngiltere'de olduğu gibi trafik soldan ilerliyor.

100'den fazla şirket Frankfurt'a taşındı

Londra'dan ayrılan şirketlerin bir başka tercihi ise Almanya.

Frankfurt'un stratejik konumu nedeniyle 100'den fazla şirket kente taşındı.

 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:01
  1. Boris Johnson
  2. Brexit
  3. Avrupa Birliği
  4. İngiltere

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