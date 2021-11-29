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Ekonomi Ekonomide yoğun veri trafiği
Ekonomi

Ekonomide yoğun veri trafiği

Türkiye’yi bu hafta yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Yarın üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklanıyor Ekonomistler, ülkenin bu dönemde yüzde 8.1 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:03:00 -
Ekonomide yoğun veri trafiği

Türkiye, ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyümüştü. 3 Aralık Cuma günü kasım ayı geçici dış ticaret verileri ilan edilecek. Türkiye’nin ihracatı ekimde yüzde 20.2 artarak 20.8 milyar dolara yükselmişti. 3 Aralık Cuma günü kasım ayı enflasyon oranları da kamuoyuna duyurulacak. Tüketici enflasyonu ekimde yıllık yüzde 19.89, aylık yüzde 2.39 artmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise 1 Aralık Çarşamba günü toplanacak. İşsizlik rakamları 10 Aralık Cuma günü belli olacak. İşsizlik, eylülde 0.3 puan azalarak yüzde 11.5’e düşmüştü.

13 Aralık Pazartesi günü ekim ayı ciro ve perakende satışın yanı sıra sanayi üretim verileri yakından takip edilecek. Kasım ayı bütçe gerçekleşmeleri 15 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.

Yılın son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı da 16 Aralık Perşembe günü yapılacak. Kurul, son toplantısında politika faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermişti.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ise TBMM Genel Kurulu’ndan geçecek.

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