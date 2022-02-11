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Ekonomi Ekonomide sevindiren rakamlar açıklandı
Ekonomi

Ekonomide sevindiren rakamlar açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Aralık ayı sanayi üretim verisine göre, büyümenin en önemli öncü göstergelerinden sanayi üretimi yıllık %14,4, aylık bazda %1,6 arttı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 11:04:00 -
Ekonomide sevindiren rakamlar açıklandı

TÜİK Aralık 2021 sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre büyümenin en önemli öncü göstergelerinden sanayi üretimi yıllık %14,4, aylık bazda %1,6 artış kaydererek beklentileri aştı.

Aralık ayında sanayi üretim verisi beklentileri aştı

İhracat yönlü büyüme stratejisini benimseyen Türkiye ekonomisi sanayide güçlü verileriyle dikkat çekiyor. TÜİK'in açıkladığı Aralık 2021 sanayi üretim verisine göre, sanayi üretimi aralık ayında yıllık bazda yüzde 14,4, aylık bazda ise yüzde 1,6 artış kaydetti.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,0 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

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