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Ekonomide önemli gelişme! Albayrak yeni ekonomi programını açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi programı 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak.

29 Eylül 2019 Pazar 09:33
Ekonomide önemli gelişme! Albayrak yeni ekonomi programını açıklayacak

Yeni ekonomi programı ile 2020-2022 dönemi için ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya koyulacak. Yeni ekonomi programı pazartesi günü açıklanacak.

Enflasyon, büyüme, istihdam, cari açık gibi hedefler programın öncelikli başlıkları arasında yer alacak. Ekonomide atılacak adımlar, açıklanacak o hedefler çerçevesinde belirlenecek.

Yeni ekonomi programı bütçe hazırlıkları açısından da önemli mesajlar verecek.

Programın açıklanmasının ardından 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklara ilişkin son adımlar atılacak.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 09:33
  1. Yeni ekonomi programı
  2. Enflasyon
  3. büyüme
  4. istihdam
  5. cari açık
  6. Berat Albayrak

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