Ekonomide önemli gelişme! Albayrak yeni ekonomi programını açıklayacak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi programı 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak.

Yeni ekonomi programı ile 2020-2022 dönemi için ekonominin temel göstergelerine ilişkin hedefler ortaya koyulacak. Yeni ekonomi programı pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon, büyüme, istihdam, cari açık gibi hedefler programın öncelikli başlıkları arasında yer alacak. Ekonomide atılacak adımlar, açıklanacak o hedefler çerçevesinde belirlenecek. Yeni ekonomi programı bütçe hazırlıkları açısından da önemli mesajlar verecek. Programın açıklanmasının ardından 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklara ilişkin son adımlar atılacak.

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